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7 июля — День города Давид-Городка

05.07.2019 — Новости Культуры | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

7 июля — День города Давид-Городка
7 июля на площади Освободителей в городе Давид-Городке состоится митинг, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, и празднование Дня города.
В программе Дня годрода – плац-концерт оркестра и вокальной группы «Единство» Пинского погранотряда; награждение лучших из лучших и чествование самого юного жителя, многодетной семьи, золотых юбиляров, долгожителей, хозяев лучших подворий за благоустройство территории; выступление художественных коллективов Давид-Городка, Турова и Столинского района; фестиваль красок «Колор-фэст»; ретро-концерт; выступление группы «Чёрные береты» (Россия).
Завершится вечер праздничным фейерверком и дискотекой для молодёжи.

 
 
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7 июля на площади Освободителей в городе Давид-Городке состоится митинг, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, и празднование Дня
 
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