7 июля — День города Давид-Городка

Источник материала: Навiны Палесся



7 июля на площади Освободителей в городе Давид-Городке состоится митинг, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, и празднование Дня города.

В программе Дня годрода – плац-концерт оркестра и вокальной группы «Единство» Пинского погранотряда; награждение лучших из лучших и чествование самого юного жителя, многодетной семьи, золотых юбиляров, долгожителей, хозяев лучших подворий за благоустройство территории; выступление художественных коллективов Давид-Городка, Турова и Столинского района; фестиваль красок «Колор-фэст»; ретро-концерт; выступление группы «Чёрные береты» (Россия).

Завершится вечер праздничным фейерверком и дискотекой для молодёжи.