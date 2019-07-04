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В ночь с 6 на 7 июля в Столине и Давид-Городке пройдет народное гулянье «Купалье»

05.07.2019 — Новости Культуры | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

В ночь с 6 на 7 июля в Столине и Давид-Городке пройдет народное гулянье «Купалье»
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «КУПАЛЬЕ»
В ночь с 6 на 7 июля в городском парке г. Столина пройдет один из интереснейших праздников народного календаря – таинственное и особенное своей красотой Купалье.
Купальская ночь – пора чудес. Девушки смогут поучаствовать в традиционных гаданиях, молодые люди – проявить мужество в состязаниях с «нечистой силой».
В программе праздника:
– купальское шествие;
– театрализованное представление «Символы купальской ночи»;
– мистический купальский хоровод, купальские обряды наших предков, поиск цветущего папоротника, игры, конкурсы;
– мастер-классы по плетению венков, росписи по дереву, стеклу, соломоплетению.
Будут работать торговые ряды.
Завершится празднование дискотекой.
Начало в 21.00 час.

ПРАЗДНИК «КУПАЛЬЕ – 2019» в Давид-Городке
В программе – аквагрим для всех желающих; мастер класс по плетению веночков; игровая развлекательная программа «Иван Купала, обливай кого попало»; театрализованное представление «Ночка малая купальная»; зажигание купальского костра; игровая программа; гадание на купальских веночках на воде; концертная программа «Папараць-кветка»; дискотека для молодёжи.
Начало в 19.00 часов.

 
 
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НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «КУПАЛЬЕ» В ночь с 6 на 7 июля в городском парке г. Столина пройдет один из интереснейших праздников
 
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