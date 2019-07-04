В ночь с 6 на 7 июля в Столине и Давид-Городке пройдет народное гулянье «Купалье»

Источник материала: Навiны Палесся



НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «КУПАЛЬЕ»

В ночь с 6 на 7 июля в городском парке г. Столина пройдет один из интереснейших праздников народного календаря – таинственное и особенное своей красотой Купалье.

Купальская ночь – пора чудес. Девушки смогут поучаствовать в традиционных гаданиях, молодые люди – проявить мужество в состязаниях с «нечистой силой».

В программе праздника:

– купальское шествие;

– театрализованное представление «Символы купальской ночи»;

– мистический купальский хоровод, купальские обряды наших предков, поиск цветущего папоротника, игры, конкурсы;

– мастер-классы по плетению венков, росписи по дереву, стеклу, соломоплетению.

Будут работать торговые ряды.

Завершится празднование дискотекой.

Начало в 21.00 час.

ПРАЗДНИК «КУПАЛЬЕ – 2019» в Давид-Городке

В программе – аквагрим для всех желающих; мастер класс по плетению веночков; игровая развлекательная программа «Иван Купала, обливай кого попало»; театрализованное представление «Ночка малая купальная»; зажигание купальского костра; игровая программа; гадание на купальских веночках на воде; концертная программа «Папараць-кветка»; дискотека для молодёжи.

Начало в 19.00 часов.