Источник материала: Асiповiцкi край

Традиционный республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля. В субботу его кульминацией станет гала-концерт «Зроблена ў Беларусі» с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады. Выступление артистов будет сопровождать группа «Аура». Один из сюрпризов для зрителей — совместный номер Юлии Быковой и Тины Кароль. Во время шоу всех ожидает много ярких танцевальных постановок и спецэффектов.

Программа праздника и расписание движения транспорта размещены на сайте «АК» и страницах райгазеты в соцсетях.