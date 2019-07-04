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Александрия собирает друзей!

05.07.2019 — Новости Культуры | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Традиционный республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района             6-7 июля. В субботу его кульминацией станет гала-концерт «Зроблена ў Беларусі» с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады. Выступление артистов будет сопровождать группа «Аура». Один из сюрпризов для зрителей — совместный номер Юлии Быковой и Тины Кароль. Во время шоу всех ожидает много ярких танцевальных постановок и спецэффектов.

Программа праздника и расписание движения транспорта размещены на сайте «АК» и страницах райгазеты в соцсетях.

 
 
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Традиционный республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района             6-7...
 
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