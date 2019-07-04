|
Александрия собирает друзей!
05.07.2019 — Новости Культуры | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Традиционный республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля. В субботу его кульминацией станет гала-концерт «Зроблена ў Беларусі» с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады. Выступление артистов будет сопровождать группа «Аура». Один из сюрпризов для зрителей — совместный номер Юлии Быковой и Тины Кароль. Во время шоу всех ожидает много ярких танцевальных постановок и спецэффектов.
Программа праздника и расписание движения транспорта размещены на сайте «АК» и страницах райгазеты в соцсетях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционный республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)