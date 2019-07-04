«Радзіва «Прудок» в Пинске: стартовала продажа билетов на показы знаменитой постановки Купаловского театра

Источник материала: Полесская правда

20 июля в Пинском городском центре культуры и творчества в рамках гастрольного тура «Палескія хронікі» в 19.00 состоится показ спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Радзіва «Прудок». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили организаторы тура.

Билеты на спектакль режиссера Романа Подоляко, созданный по мотивам одноименной книги Андрея Горвата, уже в продаже. Их можно приобрести на сайте Купаловского или в кассах театра. Постановка и уникальный тур Купаловского театра по Беларуси пройдут при поддержке компании velcom | A1.



Спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы «Радзіва «Прудок» создан по одноименной книге писателя Андрея Горвата. В ней в формате художественных facebook-дневников автор рассказывает о своем переезде из Минска в дом своего деда в деревне Прудок, о возвращении к корням и родной земле. Изданная в 2017 году, она стала одним из самых популярных произведений современной белорусской литературы.

Премьера постановки состоялась 16 мая 2018 года. В первые же месяцы она закрепила за собой звание самого продаваемого спектакля камерной сцены Купаловского театра. Этим летом специальные показы спектакля в рамках уникального тура «Палескія хронікі» можно будет увидеть и в признанном культурной столицей Беларуси 2019 года городе Пинске.

За год сценической жизни спектакля состоялось более 40 его показов, собравших более 4000 зрителей. Режиссером постановки выступил актер Роман Подоляко, роли в ней исполнили его коллеги Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич и Светлана Аникей, сыгравшая в «Радзіва «Прудок» 8 ролей.

Спектакль запоминается не только блестящей актерской работой – его атмосферу успешно создали 50 оригинальных музыкальных треков, написанных самими участниками труппы в составе Pilip.studio, и нарисованные от руки сложные световые проекции. Костюмы создала сценограф Катерина Шиманович – за них художница была удостоена премии имени Ивана Ушакова.

Поддержку созданию спектакля оказало Министерство культуры Республики Беларусь. Генеральный партнер постановки и тура «Палескія хронікі» – компания velcom | A1, при содействии которой увидеть спектакль смогут жители крупных городов белорусского Полесья – Брестской и Гомельской области. Это регионы, близкие лирическому герою книги и спектакля «Радзіва «Прудок».

17 июля в рамках тура состоится показ спектакля в Бресте. 23 июля пройдет показ в Доме культуры города Калинковичи (Калинковичский центр досуга). Завершится тур в Гомеле: там постановку покажут 26 июля на сцене Гомельского областного драматического театра.





