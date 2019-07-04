ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Купалье на Дубровенщине

05.07.2019 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Купалье на Дубровенщине

В ночь с 6 на 7 июля отмечается самый загадочный и таинственный праздник года — Купалье. В древности праздник Ивана Купала связывали с летним солнце¬стоянием, который по старому стилю календаря приходился на 20-21 июня. Согласно традициям в этот день наши предки зажигали костер из «жертвенных» трав, пели песни и плясали вокруг огня. С принятием христианства люди приурочили этот день, ко дню Иоанна Крестителя, который по новому стилю календаря отмечают 7-го июля. Существует много разнообразных обрядов и ритуалов, которые сохранились до сегодняшних дней. Основными силами в эту ночь являются: вода, огонь и травы. Также в ночь на Ивана Купала было распространено гадание с венками.

Мы решили узнать, как Дубровно отметит в этом году праздник Купалья. Как рассказала Татьяна Гарзуева, заведующий отделом народного творчества РДК, традиционно праздник Ивана Купала откроют народные гуляния «Купальские забавы» на левом берегу Днепра, которые начнутся в 20.00. В концертной программе запланировано много песен и конкурсов, в ходе которых участникам предстоит выбрать Купалинку праздника. Затем состоится зажжение костра, а в 22.00 праздник переместится в Дом культуры, где пройдет дискотека.
Пo лeгeндe, в нoчь нaкaнyнe Ивaнa Kyпaла pacцвeтaeт пaпopoтник. И пусть существование этого цветка всего лишь сказка, но мы надеемся, что в эту светлую купальскую ночь каждый найдет самое необходимое для себя — радость, счастье, любовь и просто хорошее настроение.

Татьяна БАЗЫЛЕВА,
студентка факультета журналистики.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 6 на 7 июля отмечается самый загадочный и таинственный праздник года — Купалье. В древности праздник Ивана
 
Новости дня
Новости культуры
 
В РЦК прошел концерт «Давайте соберемся вместе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские футболки поло лакост в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика