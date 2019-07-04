Купалье на Дубровенщине

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В ночь с 6 на 7 июля отмечается самый загадочный и таинственный праздник года — Купалье. В древности праздник Ивана Купала связывали с летним солнце¬стоянием, который по старому стилю календаря приходился на 20-21 июня. Согласно традициям в этот день наши предки зажигали костер из «жертвенных» трав, пели песни и плясали вокруг огня. С принятием христианства люди приурочили этот день, ко дню Иоанна Крестителя, который по новому стилю календаря отмечают 7-го июля. Существует много разнообразных обрядов и ритуалов, которые сохранились до сегодняшних дней. Основными силами в эту ночь являются: вода, огонь и травы. Также в ночь на Ивана Купала было распространено гадание с венками.

Мы решили узнать, как Дубровно отметит в этом году праздник Купалья. Как рассказала Татьяна Гарзуева, заведующий отделом народного творчества РДК, традиционно праздник Ивана Купала откроют народные гуляния «Купальские забавы» на левом берегу Днепра, которые начнутся в 20.00. В концертной программе запланировано много песен и конкурсов, в ходе которых участникам предстоит выбрать Купалинку праздника. Затем состоится зажжение костра, а в 22.00 праздник переместится в Дом культуры, где пройдет дискотека.

Пo лeгeндe, в нoчь нaкaнyнe Ивaнa Kyпaла pacцвeтaeт пaпopoтник. И пусть существование этого цветка всего лишь сказка, но мы надеемся, что в эту светлую купальскую ночь каждый найдет самое необходимое для себя — радость, счастье, любовь и просто хорошее настроение.

Татьяна БАЗЫЛЕВА,

студентка факультета журналистики.