Фильмы недели, которые стоит посмотреть: «Курск», «Та еще парочка», «Человек-паук: вдали от дома»

«Курск» (117 мин., боевик, триллер, история, Бельгия, Люксембург, с 4 июля)

Слоган: «История, потрясшая мир. Правда, объединившая мир»

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Режиссер: Томас Винтерберг. Сценарий: Роберт Родат, Роберт Мур.

«16+», зрителям, достигшим 16 лет (ВКИП, Россия). «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен (МРАА).

ЧТО ПОКАЖУТ? Фильм рассказывает об известных событиях 2000 года — катастрофе на подводной лодке ВМФ России «К-141». Правительственная небрежность, последовавшая за инцидентом, заставила моряков самостоятельно бороться за выживание. А их семьи в то же время отчаянно сражались против ветряных мельниц политики и бюрократического крючкотворства.

КОМУ ИДТИ? Всем, кто может по возрасту. Взгляд из Европы интересен сам по себе, а после великолепного «Чернобыля» от ВВС похожий кинопроект, судя по трейлеру и кастингу картины, должен быть на уровне.

КОГО УВИДИМ? Маттиас Шонартс , Леа Сейду , Петер Симонишек , Аугуст Диль , Макс фон Сюдов , Колин Ферт , Бьярне Хенриксен

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Рейтинги*: на afisha.tut.by – 6.5 (16), kinopoisk.ru – 6.1 (4206), imdb.com – 6.5 (7879).

Кинокритики: на rottentomatoes.com – 71% 34 (24+10). Critic Consensus (Общее мнение): «Фильм погружается в глубины катастрофы, чтобы рассказать неровную, но продуманную историю о жизнях, которые оказались между молотом бюрократии и наковальней гибельной реальности». Средний рейтинг – 6.3/10.

На kritikanstvo.ru – 53/100 (31 рецензий). «И эпическое исчезновение лодки в морской пучине, и сновидчески-поэтичные подводные съемки, и репортажно-нервные сцены катастрофы, напоминающие о стилистике «Догмы 95», превращают «Курск» в захватывающее зрелище, с лихвой компенсируя огрехи простодушной драматургии». Антон Долин, «Meduza». Хорошо – 80/100.

«Та еще парочка» (125 мин., комедия, мелодрама, США, с 6 июля)

Режиссер: Джонатан Левин. Сценарий: Дэн Стерлинг, Элизабет Ханна.

Слоган: «Невозможное возможно».

«18+», зрителям, достигшим 18 лет (ВКИП, Россия), «R», лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого (МРАА).

ЧТО ПОКАЖУТ? Журналист Фред Фларски (Роген) воссоединяется с мечтой своей прыщавой юности Шарлоттой Филд (Терон), которая стала одной из самых влиятельных женщин в мире. Она решает баллотироваться в президенты Штатов и нанимает Фреда в качестве своего спичрайтера. Эта невозможная парочка запускает череду необычайных событий, от которых в прямом смысле летят искры.

КОМУ ИДТИ? Точно не снобам. Круг актеров и создателей ленты говорит сам за себя. Эти ребята давно уже имеют определенную репутацию, а былая звезда романтических лент Шарлиз Терон только еще больше оттеняет веселое ребячество Рогена, Левина и компании.

КОГО УВИДИМ? Шарлиз Терон , Сет Роген , Джун Рафаэль , О’Ши Джексон мл. , Рави Патель , Боб Оденкерк , Энди Серкис

Рейтинги*: на afisha.tut.by – 7.0 (260), kinopoisk.ru – 6.9 (2347), imdb.com – 7.2 (15090).

Кинокритики: на rottentomatoes.com – 81% 269 (218+51). Critic Consensus (Общее мнение): «Резко и обманчиво наслоенный комедийный торт, который еще больше пропитывается невозможной химией главных героев. Как ни странно, это фильму в значительной степени помогает бить в цель». Средний рейтинг – 7.1/10.

На kritikanstvo.ru – 71/100 (10 рецензий). «Это забавное и легкомысленное кино, которое, тем не менее, находит силы и время, чтобы раскритиковать современную американскую политику». Сергей Оболонков, Кино@mail.ru . Неплохо – 7/10.

«Человек-паук: вдали от дома» (129 мин., фантастика, боевик, приключения, США, с 4 июля)

Режиссер: Джон Уоттс. Сценарий: Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стэн Ли.

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«12+», зрителям, достигшим 12 лет (ВКИП, Россия). «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен (МРАА).

ЧТО ПОКАЖУТ? Наш дружелюбный супергерой, живущий по соседству, решает присоединиться к своим друзьям Неду, Эм-Джею и другим для вояжа на каникулы в Европу. Но план Питера Паркера оставить на несколько недель костюм Человека-Паука быстро рушится, когда он вынужден согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну странных существ, создающих хаос на Восточной стороне Атлантики.

КОМУ ИДТИ? Настоящий блокбастер в лучшем смысле этого слова. Каждый из решивших потратить свои кровные получит от ленты что-то свое: романтику, комедию, боевик, другие жанры в одном кинозамесе. А самое главное – такой винегрет вполне удобоварим, судя по отзывам зрителей и рецензиям

КОГО УВИДИМ? Том Холланд , Сэмюэл Л. Джексон , Джейк Джилленхол , Мариса Томей , Джон Фавро , Зендея , Джейкоб Баталон

Рейтинги*: на afisha.tut.by – 8.0 (53), kinopoisk.ru – 7.7 (8489), imdb.com – 8.2 (32218).

Кинокритики: на rottentomatoes.com – 92% 296 (273+23). Critic Consensus (Общее мнение): «Непредсказуемая смесь подростковой романтики и супергеройского экшена, «Человек-паук: вдали от дома» стильно подготавливает к следующему явлению в бесконечной пьесе «Вселенной Комиксов Марвел». Средний рейтинг – 7.5/10.

На kritikanstvo.ru – 78/100 (26 рецензий). «Это яркий летний аттракцион с настоящей атмосферой приключений дружелюбного соседа, который даже с учетом всего пережитого в MCU все еще учится быть героем». Денис Варков. «Канобу» . Хорошо – 80/100.

Примечание: * — Все цифры рейтингов приведены на 5 июля 2019 года и могут впоследствии изменяться.

Где посмотреть:

Кинотеатр «Звезда»

Кинотеатр «Октябрь»