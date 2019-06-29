Фильмы недели, которые стоит посмотреть: «Курск», «Та еще парочка», «Человек-паук: вдали от дома»

«Курск» (117 мин., боевик, триллер, история, Бельгия, Люксембург, с 4 июля)
Слоган: «История, потрясшая мир. Правда, объединившая мир»
Режиссер: Томас Винтерберг. Сценарий: Роберт Родат, Роберт Мур.
«16+», зрителям, достигшим 16 лет (ВКИП, Россия). «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен (МРАА).
ЧТО ПОКАЖУТ? Фильм рассказывает об известных событиях 2000 года — катастрофе на подводной лодке ВМФ России «К-141». Правительственная небрежность, последовавшая за инцидентом, заставила моряков самостоятельно бороться за выживание. А их семьи в то же время отчаянно сражались против ветряных мельниц политики и бюрократического крючкотворства.
КОМУ ИДТИ? Всем, кто может по возрасту. Взгляд из Европы интересен сам по себе, а после великолепного «Чернобыля» от ВВС похожий кинопроект, судя по трейлеру и кастингу картины, должен быть на уровне.
КОГО УВИДИМ?
Рейтинги*: на
Кинокритики: на
На
«Та еще парочка» (125 мин., комедия, мелодрама, США, с 6 июля)
Режиссер: Джонатан Левин. Сценарий: Дэн Стерлинг, Элизабет Ханна.
Слоган: «Невозможное возможно».
«18+», зрителям, достигшим 18 лет (ВКИП, Россия), «R», лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого (МРАА).
ЧТО ПОКАЖУТ? Журналист Фред Фларски (Роген) воссоединяется с мечтой своей прыщавой юности Шарлоттой Филд (Терон), которая стала одной из самых влиятельных женщин в мире. Она решает баллотироваться в президенты Штатов и нанимает Фреда в качестве своего спичрайтера. Эта невозможная парочка запускает череду необычайных событий, от которых в прямом смысле летят искры.
КОМУ ИДТИ? Точно не снобам. Круг актеров и создателей ленты говорит сам за себя. Эти ребята давно уже имеют определенную репутацию, а былая звезда романтических лент Шарлиз Терон только еще больше оттеняет веселое ребячество Рогена, Левина и компании.
КОГО УВИДИМ?
Рейтинги*: на
Кинокритики: на
На
«Человек-паук: вдали от дома» (129 мин., фантастика, боевик, приключения, США, с 4 июля)
Режиссер: Джон Уоттс. Сценарий: Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стэн Ли.
«12+», зрителям, достигшим 12 лет (ВКИП, Россия). «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен (МРАА).
ЧТО ПОКАЖУТ? Наш дружелюбный супергерой, живущий по соседству, решает присоединиться к своим друзьям Неду, Эм-Джею и другим для вояжа на каникулы в Европу. Но план Питера Паркера оставить на несколько недель костюм Человека-Паука быстро рушится, когда он вынужден согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну странных существ, создающих хаос на Восточной стороне Атлантики.
КОМУ ИДТИ? Настоящий блокбастер в лучшем смысле этого слова. Каждый из решивших потратить свои кровные получит от ленты что-то свое: романтику, комедию, боевик, другие жанры в одном кинозамесе. А самое главное – такой винегрет вполне удобоварим, судя по отзывам зрителей и рецензиям
КОГО УВИДИМ?
Рейтинги*: на
Кинокритики: на
На
Примечание: * — Все цифры рейтингов приведены на 5 июля 2019 года и могут впоследствии изменяться.
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