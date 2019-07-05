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Борец за права пернатых? Посмотрите на какаду из Австралии и его войну с шипами против птиц
06.07.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы наверняка видели шипы, которые устанавливают на здания, чтобы на них не садились птицы. Так вот, один из австралийских какаду стал на тропу войны с этими шипами. И у него, на удивление, очень хорошо получается! Посмотрите, как птица борется за право сидеть там, где ей хочется.
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Посмотрите, как какаду борется с шипами, которые установили на здание против него.
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