Борец за права пернатых? Посмотрите на какаду из Австралии и его войну с шипами против птиц

Источник материала: Tut.by

Вы наверняка видели шипы, которые устанавливают на здания, чтобы на них не садились птицы. Так вот, один из австралийских какаду стал на тропу войны с этими шипами. И у него, на удивление, очень хорошо получается! Посмотрите, как птица борется за право сидеть там, где ей хочется.