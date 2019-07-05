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5 вещей, которые уже устарели, но снова стали крутыми. А вы и не заметили

06.07.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Циклична мода не только на одежду, но и вообще на все. Сейчас докажем. Уверены, у вас уже появлялось такое ощущение, но эти пять вещей укрепят его окончательно. Пока мы думаем, что бабушкины фишки — старье, они опять становятся крутыми.

1. Пакет с пакетами

Раньше мы смеялись над бабушками, которые хранят миллион пакетов у себя на кухне. Теперь же храним их сами. Это экологично: пластик вреден, надо быть «френдли» к планете, минимизировать количество ресурсов на себя и все такое. И хоть мы говорим с иронией, посыл и правда классный.


Фото: pixabay.com

Единственное, что поменялось, — мотивация. Когда-то это было, скорее, экономией из-за отсутствия денег. Сейчас это осознанное отношение к потреблению. Главное — продать идею: даже в гипермаркетах уже появляются «пакеты с пакетами», чтобы собирать их на переработку.

2. Авоська

По сути, это один из вариантов шопера — тканевой сумки, которую можно использовать для продуктов вместо того же пакета. Авоська только выглядит экзотичнее: этот предмет стойко ассоциируется с СССР, но почему-то стал появляться в Instagram модных блогеров. В общем-то совмещение этих двух пунктов в голове уже второй (а то и третий) год рвет шаблон, который все никак не порвется.

Авоськи настолько вышли из модных трендов в жизнь, что продаются даже в «безотходном» магазине, о котором мы писали. Надо брать, что ли… А то потом поздно будет. На этой неделе даже модный показ на минском полигоне был с авоськами.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

3. Кассеты

Еще в 2017 году начали поговаривать, что кассеты снова в моде. И правда: а чем они хуже винила, который уважают ценители музыки? К 2019-му тренд только набрал обороты. И, кажется, продолжает.

Сегодня кассеты выпускают не только андеграундные музыканты, которых стыдно маме показать, но и признанные мировые артисты вроде Бьорк. Весной певица анонсировала перевыпуск своих альбомов на кассетах в Twitter И уже выпустила.

4. Суп (но не совсем)

«Первое, второе и компот» — формула, которую ненавидишь в детстве, но обожаешь потом. Почему бы и нет, тем более что суп теперь — это модненько.

В конце 2017 года в Минске открылось первое сетевое кафе, продающее супы навынос. Наконец столичные любители уличной еды смогли пить первое из съедобного стакана, как в Киеве. А еще — как в Польше и Словакии. Да и вообще как много где. Если большая часть нас так и не научились в «слоуфуд», значит, хотя бы адаптируем фастфуд под какой-никакой зожный продукт. Фишку с крем-супами вообще подхватили все более-менее известные кафе: это быстро, это удобно, там сухарики, люди заказывают — отлично. Не картошку же в бульоне есть, как раньше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alena (@alenabykava) on May 31, 2018 at 8:28am PDT

5. Вязаные вещи

Одно дело — «бабушкин свитер» (хотя и это вполне себе модная штука), другое — дизайнерские вещи. Помните белоруску, которая уехала в Грузию и делает вязаные сумочки? Случай не единичный, но вполне показательный.


Фото из личного архива

Вязание позволяет создавать уникальные вещи, говорить, что это «хендмейд», — и всё, на продажу. А мы только и рады покупать что-то не из надоевших масс-маркетов. Согласитесь же.

А вы знаете еще какие-то «бабушкины» вещи, которые сейчас модны у студентов? Пишите в комментариях!

 
Теги: Минск
 
 
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