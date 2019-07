5 вещей, которые уже устарели, но снова стали крутыми. А вы и не заметили

Источник материала: Tut.by

Циклична мода не только на одежду, но и вообще на все. Сейчас докажем. Уверены, у вас уже появлялось такое ощущение, но эти пять вещей укрепят его окончательно. Пока мы думаем, что бабушкины фишки — старье, они опять становятся крутыми.

Раньше мы смеялись над бабушками, которые хранят миллион пакетов у себя на кухне. Теперь же храним их сами. Это экологично: пластик вреден, надо быть «френдли» к планете, минимизировать количество ресурсов на себя и все такое. И хоть мы говорим с иронией, посыл и правда классный.

Единственное, что поменялось, — мотивация. Когда-то это было, скорее, экономией из-за отсутствия денег. Сейчас это осознанное отношение к потреблению. Главное — продать идею: даже в гипермаркетах уже появляются « пакеты с пакетами », чтобы собирать их на переработку.

По сути, это один из вариантов шопера — тканевой сумки, которую можно использовать для продуктов вместо того же пакета. Авоська только выглядит экзотичнее: этот предмет стойко ассоциируется с СССР, но почему-то стал появляться в Instagram модных блогеров. В общем-то совмещение этих двух пунктов в голове уже второй (а то и третий) год рвет шаблон, который все никак не порвется.

Авоськи настолько вышли из модных трендов в жизнь, что продаются даже в «безотходном» магазине, о котором мы писали . Надо брать, что ли… А то потом поздно будет. На этой неделе даже модный показ на минском полигоне был с авоськами.

Еще в 2017 году начали поговаривать, что кассеты снова в моде. И правда: а чем они хуже винила, который уважают ценители музыки? К 2019-му тренд только набрал обороты. И, кажется, продолжает.

Сегодня кассеты выпускают не только андеграундные музыканты, которых стыдно маме показать, но и признанные мировые артисты вроде Бьорк. Весной певица анонсировала перевыпуск своих альбомов на кассетах в Twitter И уже выпустила.