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А как бы отреагировали вы? В зоопарке Сингапура к девушке незаметно поднесли огромного питона

06.07.2019 10:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сингапурском зоопарке посетителям предлагают сфотографироваться со змеями, и многие с радостью на это соглашаются. Но в этом аттракционе есть небольшой сюрприз: пока вы делаете фото с маленькой змейкой, работники зоопарка могут незаметно подсунуть вам кого-нибудь побольше! Некоторые посетители реагируют очень бурно: посмотрите на один из примеров.

 
 
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