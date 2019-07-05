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А как бы отреагировали вы? В зоопарке Сингапура к девушке незаметно поднесли огромного питона
06.07.2019 10:08 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сингапурском зоопарке посетителям предлагают сфотографироваться со змеями, и многие с радостью на это соглашаются. Но в этом аттракционе есть небольшой сюрприз: пока вы делаете фото с маленькой змейкой, работники зоопарка могут незаметно подсунуть вам кого-нибудь побольше! Некоторые посетители реагируют очень бурно: посмотрите на один из примеров.
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