ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сохранять народные традиции важно для будущего страны - Петришенко

06.07.2019 19:20 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Сохранять народные традиции важно для будущего страны - Петришенко
Игорь Петришенко

6 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В агрогородке Александрия Шкловского района состоялась церемония открытия республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который в десятый проходит на живописном берегу Днепра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Праздник "Купалье" идет от наших предков, это праздник, который отмечают по всей нашей стране, - отметил заместитель премьер-министра, председатель оргкомитета творческого проекта Игорь Петришенко. - Неспроста "папараць-кветка" стала ключевым талисманом II Европейских игр. Это тоже поспособствовало тому, что на них наши спортсмены добились хороших результатов. Игры были пропитаны духом своей страны, духом патриотизма".

По словам вице-премьера, не всем удалось приехать сегодня в Александрию, но тем не менее чувство к своей малой родине каждый белорус хранит в своем сердце. "Те славные традиции, которые мы сегодня демонстрируем молодому поколению, нашим детям, очень важны для будущего страны. Этот масштабный творческий проект направлен на сохранение и развитие культурных традиций, взаимообогащение культур", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Он тепло поздравил всех гостей с праздником и пожелал, чтобы в эту купальскую ночь у всех сбылись самые заветные мечты.

Среди участников мероприятия - более 2 тыс. профессиональных и самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества. Каждый регион Беларуси представляет свой самый узнаваемый фестивальный проект. В нынешнем году Александрия встречает гостей из 6 стран. Приехали большие делегации из России и Украины, а также партнеры из Эстонии, Литвы, Латвии и Польши.

Ожидается, что в этом году праздник посетят более 80 тыс. человек. Его организаторами выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Шкловский райисполком.-0-

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В агрогородке Александрия Шкловского района состоялась церемония открытия республиканского праздника "Купалье"...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Народные мастера из семи стран участвуют в празднике "Купалье" в Александрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика