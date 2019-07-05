|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Купалье" в Александрии
06.07.2019 18:31 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") проходит в агрогородке Александрия (Могилевская область) 6-7 июля. Гулянья традиционно развернулись в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Главной на празднике стала тема малой родины.
На малой сцене 6 июля проходит торжественное открытие и концерты, где выступают творческие коллективы регионов Беларуси и других стран - участниц праздника.
Кульминацией первого дня стал гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке.
Ждет гостей праздника и фейерверк.
В ночь с 6 на 7 июля пройдет молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей.
7 июля творческие площадки продолжат работу, а на главной сцене состоится церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса области, а затем выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и ансамбля "Сябры".
Фото Олега Фойницкого
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") проходит в агрогородке Александрия (Могилевская область) 6-7 июля. Гулянья...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)