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ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Купалье" в Александрии

06.07.2019 18:31 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Купалье" в Александрии

6 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") проходит в агрогородке Александрия (Могилевская область) 6-7 июля. Гулянья традиционно развернулись в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Главной на празднике стала тема малой родины.

На малой сцене 6 июля проходит торжественное открытие и концерты, где выступают творческие коллективы регионов Беларуси и других стран - участниц праздника.

Кульминацией первого дня стал гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке.

Ждет гостей праздника и фейерверк.

В ночь с 6 на 7 июля пройдет молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей.

7 июля творческие площадки продолжат работу, а на главной сцене состоится церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса области, а затем выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и ансамбля "Сябры".

Фото Олега Фойницкого

 
 
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6 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") проходит в агрогородке Александрия (Могилевская область) 6-7 июля. Гулянья...
 
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