Гала-концерт в Александрии рассказал о важном для каждого - любви к малой родине

Источник материала: БелТА

Выступает Алена Ланская

6 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Кульминацией республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") сегодня стал гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" с участием звезд белорусской и зарубежной эстрады, передает корреспондент БЕЛТА.

В зрительном зале был полный аншлаг. Красочное зрелище увлекло тысячи зрителей, ведь артисты в своих песнях обращались к самому дорогому для каждого человека - его малой родине. Действо на сцене сопровождалось тонко и со вкусом подобранным визуальным рядом: менялись красочные пейзажи Беларуси, появлялись зарисовки из жизни обычных людей, тружеников. Это тронуло зрителей до глубины души, у многих на глазах выступали слезы. Звучали песни о чувствах к родной земле, первых шагах, друзьях, школе, первой любви, семье.

В основу концертной программы легли песни из альбома "Куточак Беларусi" лауреатов премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" Юлии Быковой и Евгения Олейника. Многие из них вышли в лидеры ротаций на популярных радиостанциях, поэтому вызывали бурные овации. Например, композиции в исполнении народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко или заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи. Лирические песни перемежались с зажигательными, которые сопровождали яркие танцевальные постановки и визуальные спецэффекты.

Одним из сюрпризов для зрителей стал совместный номер Юлии Быковой и известной украинской певицы Тины Кароль. Они исполнили композицию, в которой объединили белорусскую и украинскую народные песни, показав тем самым близость и единство двух культур.

Выступление артистов сопровождали музыканты группы "Аура". На сегодняшнем концерте звучала исключительно живая музыка, артисты непосредственно общались со зрителями. Это помогло создать непринужденную, душевную атмосферу.

Запоминающимся финальным аккордом стала главная песня альбома с одноименным названием "Куточак Беларусi", которую исполнила заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Зрители аплодировали ей и всем участникам гала-концерта стоя. Артистам в благодарность от Президента Беларуси вручили цветы.

После концерта на левом берегу Днепра зажгли главный купальский костер, а небо над Александрией озарили красочный фейерверк и пиротехническое шоу.-0-