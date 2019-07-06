ЮНЕСКО присвоила Вавилону и Ватнайёкюдль статус объектов Всемирного наследия

Источник материала: Tut.by

ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия руины древнего города Вавилона, который находится на территории современного Ирака. В список также попал Национальный парк Ватнайёкюдль в Исландии. Об этом сообщает сайт организации.



Фото: Reuters

Руины древнего города Вавилон находятся в 85 км к югу от Багдада. В ЮНЕСКО отметили, что руины города — «уникальное свидетельство одной из самых влиятельных империй древнего мира», но сейчас они находятся в «чрезвычайно уязвимом состоянии» и нуждается в охране.

Вавилон был основан не позднее III тысячелетия до нашей эры. В нем правили Хаммурапи и Навуходоносор. Именно в Багдаде, как считают историки, были висчие сады Семирамиды, одно из семи чудес света.

Памятник сильно пострадал в последние годы. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн построил на территории древнего города свою резиденцию, а после начала иракской войны в 2003 году США разместили на месте раскопок свою военную базу.

В настоящий момент руины Вивилона занимают почти десять квадратных километров, но археологи расчистили не больше чем 10% его территории.

В список Всемирного наследия на этой сессии также включили национальный парк Ватнайёкюдль в Исландии.



Фото: jaisril / Flickr

Ватнайёкюдль — самый большой ледник в Европе, и третий по размерам — в мире. Он занимает площадь более 1,4 млн гектар, что составляет почти 14% территории Исландии. Его особенность в том, что на его территории расположены 10 вулканов, восемь из них — подо льдом. Два из них являются одними из самых активных вулканов в Исландии. Взаимодействие между вулканами и ледяным покровом Ватнайёкюдль принимает различные формы, наиболее впечатляющей из которых является «йоукюльхлёйп»: внезапное наводнение, вызванное частичными обрушениями ледника во время вулканического подледного извержения. Такое периодически повторяющееся явление стало причиной формирования уникальных зандровых равнин, речных систем и каньонов.

Кроме того в список Всемирного наследия включили южные и антарктические территории Франции, железоплавильные печи в Буркина-Фасо, город Парати и остров Илья-Гранди в Бразилии, убежища перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае, Гирканские леса в Иране, могильные курганы Дильмуна в Бахрейне, руины древнего города Лянчжу в Китае, город Джайпурв Индии, гробницы древней Японии Модзу-Фуруити Кофунгун и Долину кувшинов в Лаосе.