Куклы и личное привидение. Репортаж из старейшего театра Беларуси, где мистически повторяется история

Источник материала: Tut.by

Первый театр в Гродно был создан 250 лет назад — в 1769-м. Тогда это была небольшая труппа музыкантов и вокалистов, сформированная из одаренных детей крепостных крестьян. Для представлений в 1793 году было построено и здание театра, которое является старейшим в Беларуси. Сейчас здесь размещается Гродненский театр кукол, которому в этом году исполнилось 79 лет. TUT.BY покажет вам, чем живет это старое здание (в нем даже есть собственное привидение!).





В старинном здании все подчинено куклам. Они играют на сцене, «живут» в музее, ждут своих представлений в запасниках и встречают на входе юных и взрослых зрителей.

В театре уверены — у каждой куклы есть душа. А главный режиссер Олег Жюгжда еще и добавляет:

— С куклами работать легче, чем с людьми. Они не такие капризные.





На сцене театра выступали известные в свое время коллективы, блистала гродненская прима Соломея Дешнер, проходили спектакли, собирающие полные залы. Да и сейчас театр кукол пользуется большой популярностью: иногда приходится даже ставить дополнительные стулья в зрительном зале, а на некоторые постановки билетов не достать.

В репертуаре Гродненского театра кукол — спектакли для детей и взрослых.

Визитная карточка — постановка «Пиковая дама» в интерпретации режиссера-постановщика Олега Жюгжды, где соединены повесть Пушкина и опера Чайковского. Спектакль в 2012-м году победил на II Национальной театральной премии в четырех номинациях: лучший спектакль, лучший спектакль театра кукол, лучшая режиссура и лучшая женская роль. Были у постановки и другие, не менее важные награды, которые бережно хранятся в тамошнем музее — например, Гран-при «Васара-2013» в Литве. Тогда гродненские кукольники обошли даже российский «Современник»!





Куклы-пенсионеры и свое привидение

В середине буднего дня в стенах театра немноголюдно и тихо — в творческих мастерских идет рутинная работа.

Все куклы, все костюмы делают здесь, в этом же здании. Как будут выглядеть те или иные персонажи, придумывают художники, которые готовят эскизы, по ним мастера будут изготавливать куклы. В ход идет дерево, бумага, ткань…



Главный художник театра кукол Лариса Микина — Прободяк

Всех актеров (и людей, и кукол) обшивают в швейной мастерской. Кстати, вы знали, что кукол в процессе представления не переодевают — их сразу делают несколько экземпляров, в разной одежде?

— Ну что вы, переодевать — это сложно. Куколки же маленькие, детальки смотрите какие — ручки могут быть толщиной в палец, — говорят мастера.





— Дети на экскурсиях часто спрашивают: а куда деваются куклы, которые уже не участвуют в спектаклях? Вы их раздаете? Нет, все хранится. Иногда спектакли восстанавливаются, иногда куклам-пенсионерам дается вторая жизнь, — говорит актриса театра Настасья Сухоносик — и показывает помещения, где хранятся декорации и костюмы. А еще рассказывает, что в театре… есть свое привидение.

— Говорят, что между дворцом старосты и зданием театра был крытый переход, которым часто пользовался Антоний Тизенгауз. Однажды из дворца вышла прачка, а до театра так не дошла. И вот иногда можно услышать стук в пустых коридорах — как будто кто-то идет. Но никого нет, — рассказывает Настасья.

Сейчас Гродненский театр кукол оснащен современной световой и звуковой техникой. Он считается одним из самых посещаемых театров в Беларуси. А еще он — один из самых старейших после Белорусского государственного театра кукол. Здание же — самое старое театральное сооружение в стране. При этом использовалось оно всегда именно как театральные подмостки.



Олег Жюгжда

Мечтатель Антоний Тизенгауз и театральная школа

А все начиналось 250 лет назад при гродненском старосте Антонии Тизенгаузе.

Градоначальник, конечно, был идеалистом и мечтателем и на окраине Гродно строил «квартал будущего» — эдакую свободную экономическую зону и центр культурной жизни в одном месте. Пригласил мастеров со всей Европы, запустил мануфактуры, которые изготавливали штучный дорогой товар, организовал медицинскую академию, ботанический сад и театральную школу. Так в Гродно началось становление театральной жизни — а до этого в городе выступали лишь заезжие артисты.

Все начиналось с небольшого ансамбля, который за короткий период времени превратился в известный коллектив. Сюда приглашали даже итальянских артистов. А с 1778 года в постановках уже участвовали ученики Гродненской музыкально-театральной школы — те самые дети крепостных.

Однако долго просуществовать этой труппе в Гродно было не суждено: Тизенгауз после раздела Речи Посполитой покинул город, а артистов передали в Варшаву, театральная же школа переехала в Поставы.













Но здание театра осталось. Здесь выступали заезжие коллективы, а потом его взяла в аренду местная прима Соломея Дешнер, которая создала в Гродно профессиональный коллектив — и он очень быстро завоевал популярность у тогдашней публики.

В 1802 году на сцене театра проходило торжественное представление в честь создания Гродненской губернии. Присутствовал российский император Александр I. Во время выступления Соломеи с потолка обвалилась штукатурка, все вздрогнули — но царь был в благодушном настроении и решил освободить труппу от уплаты аренды на 10 лет, а еще выделил две тысячи рублей на ремонт здания театра. Колоссальная сумма по тем временам!





— В истории часто все повторяется, — рассказывает актриса театра куклы Настасья Сухоносик. — Похожий случай произошел в 2005 году, когда здесь также проходило торжественное мероприятие, на нем присутствовал тогдашний председатель Гродненского облисполкома Cемен Шапиро. И во время выступления с потолка упала штукатурка!

И снова на ремонт старого здания были выделены деньги. Масштабная реконструкция началась в 2011 году, она финансировалась из областной инвестиционной программы. Было установлено новое звуковое и световое оборудование, усилена конструкцию здания, заменена коммуникации, пристроено новое административное здание. Восстановили также исторический вид главного входа.

После реконструкции в театре кукол появился свой музей, где экскурсии проводят актеры театра.





— Музей сейчас пользуется популярностью. Каждую неделю к нам приезжают туристические группы, — говорит Настасья.

Три рождения Гродненского театра кукол

Есть своя история и у собственно театра кукол. Непростая и долгая — с тремя рождениями.

1939 год. Из Польши, оккупированной фашистами, бегут деятели искусства и культуры. Тогда в Гродно оказались музыкант Эдди Рознер, экстрасенс Вольф Мессинг, писатель Густав Херлинг-Грудзинский, актеры Владислав и София Ярема. Именно последние и стали основателями первого театра кукол в Гродно. Они так вдохновились выступлением в Белостоке Центрального театра кукол Советского союза под руководством Образцова, что решили создать такой же театр в Гродно. Произошло это 2 февраля 1940 года, когда в Гродно была показан спектакль, позже ставший визитной карточкой режиссера Владислава Яремы — «Цирк Тарабумба».





«Зима 1940 года. Нашел довольно скромно оплачиваемую работу в „Первом Государственном театре кукол Западной Беларуси“ под руководством Владислава Яремы, в столярном цехе, который занимался вырезанием, монтажом, раскрашиванием и декорированием деревянных актеров. Работа невысоко оплачиваемая, но с важным тогда преимуществом принадлежности к „трудовому коллективу“, которая давала право посещения столовой и получения карточек на хлеб, а также получения жилья в реквизированных квартирах», — писал Густав Херлинг-Грудзинский.





После того, как фашисты заняли Гродно, супруги Ярема в августе 1941 года вернулись в Варшаву.

Второй раз театр кукол появился в Гродно 1 ноября 1946 года. Он был прикреплен к Дому народного творчества, где и выступали кукольники.

27 октября 1980 года исполком областного Совета народных депутатов принимает решение об открытии Гродненского областного театра кукол. А в 1984 году актеры переезжают в старейшее театральное здание в Беларуси — и начинается новый период в жизни Гродненского театра кукол, который продолжается до сих пор.



