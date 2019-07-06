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Умер основатель музыкального стиля босанова

07.07.2019 08:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце 1950 — начале 1960 годов бразильский гитарист и певец Жуан Жилберту сделал стиль босанова популярным во всем мире.


Жуан Жилберту. Фото из сообщества Clube Da Bossa Nova

В Рио-де-Жанейро в возрасте 88 лет скончался бразильский гитарист, певец и композитор Жуан Жилберту, являющийся создателем музыкального стиля босанова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родственников музыканта.

Жуан Жилберту считается основоположником стиля босанова, представляющего собой сочетание ритмов бразильской самбы и джаза. Слово босанова (bossa nova) означает буквально «новый тренд» или «новая волна». Босанова зародилась, когда Жилберту пытался создать свою собственную манеру игры на гитаре. Показанный им в 1957 году стиль произвел сенсацию в музыкальных кругах Рио, и многие молодые гитаристы стали ему подражать.

Первым успешным образцом в стиле босановы стал альбом «Песня слишком сильной любви» («Canção do amor demais»), записанный в 1958 году, Жилберту аккомпанировал в новом стиле певице Элизет Кардозу.

Альбом 1964 года Getz/Gilberto, записанный Жилберту совместно с американским саксофонистом Стэном Гетцем при участии бразильского композитора и пианиста Антониу Карлуса Жобина уже был продан миллионными тиражами, был отмечен несколькими премиями Грэмми и популяризировал боссанову по всему миру.

Видео: BOSSA NOVA CLUBE

Первым настоящим хитом, благодаря которому босанова переступила национальные границы, была всемирно известная ныне «Девушка из Ипанемы» («Garota de Ipanema», «The Girl From Ipanema», 1963 год, альбом Getz/Gilberto). Музыку написал Антониу Карлос Жобин, текст Винисиуc ди Морайс. Версия в исполнении Аструд Жилберту (первая жена Жуана Жилберту) под аккомпанемент Стэна Гетца и самого Жуана Жилберту стала международным хитом. В 2004 году вариант песни в исполнении Гетца и Жилберту вошел в число пятидесяти композиций, отобранных Библиотекой Конгресса США для добавления в национальный реестр.

Последний концерт Жилберту состоялся в 2008 году.

 
 
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Первым настоящим хитом, благодаря которому босанова переступила национальные границы, была всемирно известная ныне «Девушка из Ипанемы» («Garota de Ipanema», «The Girl From...
 
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