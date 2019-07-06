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В Словении установили статую Мелании Трамп. Она выполнена в стиле, хм, наивного искусства

07.07.2019 09:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Деревянную статую первой леди США Мелании Трамп установили недалеко от ее родного города Севница в Словении. Об этом 6 июля написало агентство Reuters.


Фото: Reuters

По данным агентства, статую заказал американский художник Брэд Дауни, а вырезал из ствола липы с помощью бензопилы Алес Зупевц, местный скульптор.

Черты лица у статуи высечены приблизительно, и по ним нельзя угадать конкретного человека. Но фигура изображена в голубом пальто, которое Мелания надевала на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

Скульптура — часть выставки Дауни, которая проходит в словенской столице Любляне до конца августа. Фигуру установили в деревне Рожно на берегу реки, в восьми километрах от Севницы.

По словам Дауни, он хочет «рассказать о политической ситуации в своей стране» и показать, что иммигрантка Мелания Трамп состоит в браке с президентом, который пообещал сократить иммиграцию.

Алес Зупевц, известный под псевдонимом Макси, рассказал, что родился в один год с Меланией в одной и той же больнице. Сейчас он работает трубоукладчиком.

В ролике об установке скульптуры он произносит такую фразу: «Давайте посмотрим правде в глаза, ей принадлежит половина Америки, а у меня ничего нет».

 
 
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Деревянную статую первой леди США Мелании Трамп установили недалеко от ее родного города Севница в Словении.
 
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