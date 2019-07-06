Минск-3D. Как рисунки становятся порталами в иные миры

Источник материала: Tut.by

Город меняется ежедневно, ежеминутно. Архитектура, планировка улиц, деревья, тротуары и Остановки. Каждый день мы просыпаемся в новом городе, зачастую не замечая этих перемен.

Рисунки на стенах и трансформаторных будках вошли в моду с десяток лет назад. Здесь и портреты известных людей, и эпизоды из комиксов, и абстрактные картины. При определенном освещении эти рисунки выглядят порой, словно порталы в иные миры. Фотослужба TUT.BY собрала такие «порталы». Посмотрите и вы на Минск 3D.































