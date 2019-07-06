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Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

07.07.2019 18:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году после критики журналиста организаторы российской теленаграды изменили правила голосования за финалистов конкурса. Несмотря на это, считает Познер, характер определения победителей остался «совершенно недемократическим», сообщает РБК.


Фото: Дмитрий Гусалов

Журналист Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором премии ТЭФИ. Также журналист решил покинуть «расширенное жюри» теленаграды, членов которого также определяет этот комитет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Познера.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал», — отметил журналист.

Это решение, по его данным, было вызвано несколькими факторами. Среди них — то, что конкурс, по мнению Познера, не смог восстановить свою репутацию с момента отказа от участия в нем телеканалов «Россия» и НТВ в 2008 году. Тогда это произошло из-за того, что в жюри прежнего организатора теленаграды — Академии российского телевидения — находилось разное число представителей от «главных», по мнению Познера, российских каналов: «Первого канала», «России» и НТВ. Большинство из них, как выяснилось позже, во время выбора победителей отдавали предпочтение передачам именно своего СМИ. Преимуществом в связи с этим обладал «Первый канал», указал журналист.

После этого скандала, по словам Познера, он ушел с поста президента Академии российского телевидения, а затем в стране был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который «по сути дела отодвинул Академию <…> от участия в определении лучших программ и телевизионщиков страны». Эта организация, считает журналист, не должна была иметь «какое-либо отношение к ТЭФИ». «Пускай бы он придумал свой приз со своим названием», — добавил журналист, заметив, что характер определения победителей конкурса комитетом остается «совершенно недемократическим».

С критикой процедуры отбора финалистов ТЭФИ Познер выступает с 2017 года. Тогда журналист призывал организаторов премии отказаться от своего названия и статуэтки «Орфей», которая вручается всем победителям. Это Познер связывал с тем, что финалистов конкурса определяют не члены Академии, а специально назначенное жюри, состав которого сократился в 2017 году с 20 до десяти человек от каждого учредителя премии (то есть до 70 человек). «Каждый из них голосовал по всем номинациям сразу, вне зависимости от своей профессиональной экспертизы. В выборе же победителей участвовали всего 14 человек — по два от каждого учредителя», — отмечал журналист.

Учредителями комитета индустриальных телепремий на сайте ТЭФИ указаны «Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр», «Газпром-Медиа», «СТС Медиа», Национальная медиа группа и Национальная ассоциация телерадиовещателей.

В январе прошлого года с точкой зрения Познера согласился председатель совета российского Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой. После этого система голосования теленаграды была изменена. Призы по новой системе ТЭФИ раздала 4 октября прошлого года. Тогда число экспертов, чьи голоса учитывались при определении победителей, было увеличено до 1050. Швыдкой новые правила называл «самой объективной формулой голосования». Познер эти изменения не комментировал.

 
 
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В прошлом году после критики журналиста организаторы российской теленаграды изменили правила голосования за финалистов конкурса. Несмотря на это, считает Познер,...
 
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