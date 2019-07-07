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Музыканта Сергея Троицкого из-за хулиганства задержали в аэропорту Жуковский

07.07.2019 22:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидера российской рок-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержали в аэропорту Жуковский в Подмосковье после конфликта с представителем компании «Уральские авиалинии». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье.

«В аэропорту Троицкий начал вести себя неадекватно и затеял конфликт с представителем „Уральских авиалиний“. В итоге на место инцидента вызвали полицейских, которые задержали музыканта», — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы воздушной гавани Троицкий приехал в терминал аэропорта с билетом с датой вылета в августе. «Ему было предложено приобрести билет на сегодняшний день, он воспользовался услугой. Скандал начался при покупке билета, по его требованию к нему вышел представитель аэропорта», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Далее, со слов представителя авиакомпании, Троицкий продолжил конфликт. «Он попытался ударить представителя авиакомпании ограничительным столбиком, при этом от него ощущался запах алкоголя», — сказали в пресс-службе.

Ему было отказано в доступе на самолет, он сдал только что купленный билет и покинул аэропорт.

Сам Троицкий подтвердил факт инцидента в Жуковском, но подробностей не сообщил. По словам музыканта, он собирался вылететь в Грецию.

 
 
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По словам представителя пресс-службы воздушной гавани, Троицкий попытался ударить представителя авиакомпании ограничительным столбиком.
 
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