В России голодный медведь вышел на запах шашлыка, напугал туристов, съел мясо и ушел

Источник материала: Tut.by

Недалеко от Норильска компания сняла на видео медведя, который вышел из леса на запах жареного шашлыка. Попробовать мясо у людей не получилось: пока они прятались неподалеку, весь шашлык съел медведь. К счастью, никто, кроме продуктов, не пострадал.