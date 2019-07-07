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В России голодный медведь вышел на запах шашлыка, напугал туристов, съел мясо и ушел
08.07.2019 12:06 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недалеко от Норильска компания сняла на видео медведя, который вышел из леса на запах жареного шашлыка. Попробовать мясо у людей не получилось: пока они прятались неподалеку, весь шашлык съел медведь. К счастью, никто, кроме продуктов, не пострадал.
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