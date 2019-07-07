«Последние цари». Во что Netflix превратил семью Николая II

Источник материала: Tut.by

Зачем стриминговая платформа Netflix решила снять полуигровой, полудокументальный шестисерийный фильм «Последние цари» о Николае II и его близких и дальних родственниках, не совсем понятно.



Николай II

Возможно, продюсеров вдохновил успех «Короны» о ныне здравствующей британской королеве Елизавете II.

Не исключаю, что «Корона» получилась почти сдержанной, несмотря на некоторые исторические передергивания, именно потому, что британская королевская семья и поныне живет и здравствует.

Последним Романовым повезло значительно меньше.

Или документальный фильм, или драма

Жанр документально-игрового фильма развит совсем неплохо. Но одно дело, когда речь идет о Плантагенетах, которых, что ни говори, вот уже несколько столетий как никто не видел, а другое — о династии, которая перестала существовать всего 100 лет назад, когда человечество уже вовсю пользовалось фотоаппаратами и снимало, хоть и немое, но кино.

На протяжении всех шести серий меня не покидало чувство глубокого раздражения. Раздражение объяснялось одной простой причиной: если вы снимаете документальный фильм, то не передергивайте, а если игровой — то уберите экспертов.

Секс, секс и еще раз секс



Александра Федоровна Романова. Фото: Википедия

Никто не знает, что именно происходило в спальне царской четы в первую брачную ночь или несколько позже. Как хотите, но мне кажется совершенно диким, когда император всероссийский говорит своей молодой жене, окончательно освободив ее от одежд и драгоценностей: «Здравствуй, госпожа Романова!» Учитывая, что фильм сделан все-таки на английском языке, это звучит еще более дико: «Здравствуй, миссис Романова!»

После этого нам с удовольствием, хотя и несколько размыто (Netflix предупреждает, что снял сериал для взрослой аудитории) показывают, как именно император «здоровается» со своей императрицей.

Точно также мне трудно представить, что Николай с Александрой занимались этим самым на полу в его кабинете, в то время как обслуживающий персонал в виде горничных и лакеев находился прямо за дверью и все прекрасно слышал. Почему зачинать долгожданного царевича надо было именно на ковре, а не на кровати, авторы не объяснили.

А теперь возьмите и посмотрите на какую-нибудь официальную фотографию Александры Федоровны времен Первой мировой войны. Посмотрели? Так, теперь представили: эта женщина, да-да, вот эта самая императрица, приезжает к мужу в ставку. Он просыпается и видит силуэт жены, стоящей у окна.

Николай, прикрывая глаза рукой от утреннего света (спит он, как выяснилось, без пижамы), говорит жене, что сейчас, мол, оденусь.

На это императрица всея Руси отвечает мужу с интонацией завзятой куртизанки, что, мол, не надо. А потом эротично и по частям сбрасывает с себя одежду и забирается к мужу в постель, воссев на него сверху.

Сравнили фотографию Александры Федоровны с такой сценой? Правдоподобно? Как по мне, так нет.

Распутин



Распутин

Трудно поспорить с тем, что Григорий Распутин сыграл одну из главных ролей в падении российского царского дома. Опять же, все знают, что был он охоч до женского пола.

И вот тут авторы действительно развернулись. Распутин участвует в оргии секты хлыстов. Чем они там занимаются, ни у кого сомнений нет. Скачут в экстазе голые женщины, скачут вокруг голые мужики, Распутин, хватая за что придется то одну, то другую раздетую красотку, радостно скаля зубы, сдирает с себя рубаху…

Распутин во время своих странствий останавливается в крестьянской избе. Прикосновением рук вылечивает какого-то трясущегося деда, а ночью приобщает к плотским утехам молоденькую дочку хозяина.

За кадром остается вопрос: о чем думали родители девушки, которые уложили ее спать в одной горнице с посторонним мужиком?

Попав в Петербург, Распутин продолжает свои сексуальные нашествия, хотя на сей раз уже «утешает» светских дам, страдающих от истерии.

Признаться, я все гадала, пойдут ли продюсеры на поводу слухов и положат ли в постель Александру со старцем? В конце концов, после того, что она проделывала в ставке, это было бы не так уж неожиданно.

Но так далеко авторы, к счастью, не пошли и связь императрицы с Распутиным остается чисто духовной, хотя то тут, то там нам показывают площадные карикатуры того времени, на которых «старец» активно «пользует» Александру со всеми анатомическими подробностями.

Поверьте мне, я не ханжа. К сексуальным сценам в фильмах отношусь с полным хладнокровием, если они там уместны.

Но после того, как я закончила смотреть «Последних царей», у меня возникло желание прохронометрировать все амуры и постели, чтобы посмотреть, на сколько серий фильм станет короче.

В конце концов, Распутина все-таки убивают, хотя и тут не обошлось без изрядных вольностей.

Исторические лица и исторические факты



Л. Туксен. «Коронация Николая II в Успенском соборе Московского Кремля 14 мая 1896 года». 1898. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Изображение: Википедия

Все опять упирается в тот же самый вопрос: «Последние цари» — это все-таки художественный вымысел или же документальный фильм? Кто там из классиков говорил, что «в одну телегу впрясть не можно коня и трепетную лань»? Авторам это удалось. Не уверена, что результат оказался хорош.

Дядя царя, великий князь Сергей Александрович был человеком… всяким. Современники описывали его и как злобного и упрямого тирана, и как человека долга, глубоко порядочного и верующего.

В сериале никаких сомнений в нехороших качествах князя нет. Да, он отчасти несет ответственность за трагедию на Ходынском поле, поскольку он эти народные гуляния, закончившиеся трагедией, и организовывал. Да, эта давка стала мрачным предзнаменованием того, чем закончилось царствование Николая.

Сколько человек там погибло? Это не вопрос домысла либо интерпретации, это число подсчитано и исторически зафиксировано: 1389 человек. Это, безусловно, «больше тысячи», но не «тысячи», как говорит в сериале один из приближенных Николая.

Сергей Александрович, который был, кстати, женат на старшей сестре императрицы, действительно погиб от руки эсера и революционера-террориста Ивана Каляева. И его вдова действительно приходила навестить Каляева в тюрьме, чтобы его простить и передать ему Евангелие.

Каляев потом заявил, что это было провокацией, чтобы его дискредитировать перед смертью.

Все верно, но зачем авторам понадобилось расстреливать Каляева, когда он был повешен? Ради бога, считайте это незначительной исторической деталью, но тогда уберите и экспертов, и кадры кинохроники.

Меня честно передергивает, когда из нескольких, зачастую взаимоисключающих вариантов, авторы выбирают один и говорят о нем, как об истине в последней инстанции.

Одного из участников заговора против Распутина, Феликса Юсупова нам представляют, как «избалованного отпрыска богатой семьи, бисексуала».

Ладно, но хоть кто-то может мне объяснить, почему нас вообще должна интересовать сексуальная ориентация Юсупова? От этого что, как-то должно было измениться его поведение? Он организовал бы заговор по-другому? Он бы травил Распутина не цианистым калием, а стрихнином?

Зачем делать из Юсупова мямлю и истерика, который второй раз даже курок нажать не смог?

Кроме того, нам преподнесли одну-единственную версию смерти «старца», хотя вариантов хоть отбавляй, вплоть до того, что за его убийством стояла британская разведка, которая якобы опасалась, что Распутин надавит на Александру Федоровну, чтобы заключить сепаратный мир с Германией.

Еще один вопрос: почему в качестве главной причины неудач России в Первой мировой войне нам называют полный дебилизм командиров и только походя упоминают о том, что у солдат не было даже нормальных сапог. Не хватало не только сапог, но и ружей, и амуниции, и снарядов, и нормальной еды, а средства, которые должны были быть направлены на приобретение амуниции, нагло растаскивались военными поставщиками.

В этом нет ничего нового или необычного, вороватые граждане наживались на военных заказах во все времена и почти что во всех странах. Но история, вообще-то, и богаче, и сложнее.

Смерть и большевики

Последняя серия, посвященная проживанию царской семьи в Ипатьевском доме перед гибелью, оказалась и наиболее сильной. Показалось даже, что ее снял другой режиссер.

Несколько смущает история великой княжны Марии, якобы закрутившей роман с одним из охранников, простым деревенским парнем. По некоторым свидетельствам, великие княжны, которые, что ни говори, были молоденькими девушками, кокетничали с охраной, но вот дошло ли дело до расстегивания ремней на брюках и пуговиц на блузках, история умалчивает.

Самой убедительной и страшной фигурой всего сериала стал Яков Юровский, большевик, руководивший казнью Романовых.

Бойня



Фото из архива Олега Лисовского

Бескомпромиссный, убежденный в своей правоте фанатик, который за несколько дней до казни дает Романовым возможность причаститься, делая вид, однако, что никто и ничего с ними делать не собирается.

Правда, и тут есть одно но: во время разговора с Николаем с глазу на глаз Юровский дает ему докурить свою сигарету, и бывший царь, император и самодержец всероссийский берет ее и затягивается… Вероятно? Правдоподобно?

Сцена расстрела в подвале Ипатьевского дома действительно снята страшно. Напившиеся для храбрости солдаты, у которых трясутся руки и губы, когда Юровский приказывает добивать княжон, визг, крики.

Самое жуткое, и это правда, что на княжнах были надеты корсеты, на которые они изнутри нашили все свои драгоценности, спасая малую толику семейных богатств. Пули отскакивали от драгоценных камней, так что казнь превратилась в жуткую, почти средневековую бойню. Как сказал один из экспертов фильма: «На них были, возможно, самые дорогие в истории человечества пуленепробиваемые жилеты».

Анастасия



Фото из архива Олега Лисовского

Для того, чтобы как-то связать разрозненные исторические события, сексуальные сцены и кадры кинохроники того времени, из которых состоит сериал, авторы предложили зрителям Анастасию.

Считается, что расстрел всей семьи Романовых было делом таким страшным, жестоким и варварским, что в общественном сознании родилась надежда, что хоть кто-то из царской семьи остался в живых.

Эта роль выпала на долю младшей дочери Николая и Александры, Анастасии. В сериале это еще одна самозванка, находящаяся в берлинской клинике для душевнобольных, к которой приходит бывший учитель царских детей и их тетка, чтобы понять, не свершилось ли чудо и не удалось ли девушке каким-то таинственным образом спастись.

Нет, не удалось. В самом конце авторы отбросили драматургию и скупым и простым языком рассказали о том, как была найдена безымянная могила, как были проведены анализы ДНК, для которых свой «биологический материал» предоставили члены других европейских королевских семейств, находившихся с Романовыми в родстве. Кстати, одним из них был муж королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп.

И конец очень хорош. Нам показывают кинохронику, где пятеро детей танцуют на палубе корабля, бегают по полю, улыбаются в объектив. И самый последний кадр: маленький мальчик в военной форме, сидящий к зрителям спиной, поворачивается и улыбается…

Очень жаль, что последняя серия, которая действительно снята хорошо и эмоционально бьет по всем нужным точкам, предваряется большим количеством развесистой клюквы.

Чует мое сердце, что у тех, кто российскую историю не знает вообще, может сложиться несколько своеобразное о ней впечатление.