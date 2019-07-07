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Краеведческий центр борисовской библиотеки приглашает на выставку фарфоровых скульптур

08.07.2019 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

Каждая композиция рассказывает свою неповторимую историю. Здесь и изысканные дамы с кавалерами, и сельчане с рыбаками. Всего на выставке представлено более 90 произведений заводов бывшего Советского Союза и Германии.

– С давних времен фарфор считался символом роскоши и изящества, перед которым склоняли головы и Восток, и Запад. Каждая семья чтит традиции и хранит предметы старины. В каждой семье есть фигурки, статуэтки советского фарфора, – сказала Людмила Тиханович, сотрудник краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева.

Присоединиться к искусству и посетить выставку фарфора каждый желающий сможет до середины сентября.

http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/v-borisove-otkrylas-vystavka-farforovyh-skulptur-iz-kollekcii

 
 
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Изысканные балерины, сказочные персонажи, фигурки животных и птиц. В краеведческом центре борисовской библиотеки продолжает работу выставка фарфоровых скульптур...
 
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