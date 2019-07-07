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Шнуров стал ведущим «Форта Боярд» после возвращения шоу на российское ТВ

08.07.2019 15:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд» на СТС. Сейчас съемки проходят во Франции. Об этом телеканал сообщил РБК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В шоу встретятся десять команд. Среди участников — певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Блёданс, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и другие.

Впервые «Форт Боярд» показали на французском телеканале летом 1990 года. Всего игра транслируется в более чем 30 странах. Место съемок — одноименный форт, построенный по приказу Наполеона неподалеку от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. Чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

На российском ТВ программа вышла в 1998 году. В разное время ведущими шоу были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев.

В конце марта Сергей Шнуров сообщил о закрытии проекта «Ленинград», объяснив решение тем, что закончилась близкая группе «эпоха застоя». Он также отметил, что гастрольный тур группы станет последним. 24 ноября Шнуров даст прощальный концерт на «Минск-арене». Билеты тут.

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд» на СТС. Сейчас съемки проходят во Франции.
 
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