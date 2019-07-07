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В центре Витебска появилось новое место для селфи - огромный глобус

08.07.2019 16:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первый день «Славянского базара» в центре Витебска, рядом с Летним амфитеатром, появился огромный глобус с названием города.


Это очередной топиар из искусственной травы. В этом сезоне в городе просто бум подобных ландшафтных объектов. Ранее в городе установили зеленых львов, дельфина, лошадь с телегой, медведей и кроликов, рояль. Музыкальный инструмент, к слову, находится по соседству с глобусом.





 
Теги: Витебск
 
 
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Это очередной топиар из искусственной травы.
 
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