В центре Витебска появилось новое место для селфи - огромный глобус

Источник материала: Tut.by

В первый день «Славянского базара» в центре Витебска, рядом с Летним амфитеатром, появился огромный глобус с названием города.





Это очередной топиар из искусственной травы. В этом сезоне в городе просто бум подобных ландшафтных объектов. Ранее в городе установили зеленых львов , дельфина , лошадь с телегой , медведей и кроликов, рояль . Музыкальный инструмент, к слову, находится по соседству с глобусом.















