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В Свислочи началось изучение могилы Виктора Калиновского
08.07.2019 18:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Свислочи началось исследование могилы Виктора Калиновского. Это старший брат Кастуся Калиновского, лидера восстания 1863−1864 годов. Исследование проводится, чтобы идентифицировать останки последнего,
В июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе
— По нашей грубой оценке, с точностью 95 процентов мы можем подтвердить, что одни из этих останков принадлежат Константину Калиновскому, —
Чтобы окончательно идентифицировать останки Кастуся, было решено провести эксгумацию тела Виктора Калиновского, похороненного в Свислочи.
В этом городе прошло заседание с участием представителей Следственного комитета, белорусских и литовских археологов, литовского посольства. Как заявил «Радио Рации» гродненский правозащитник и публицист Владимир Хильманович, который представлял на встрече общественность, решено, что пройдет временный демонтаж памятника.
— Афіцыйна заяўлена і абяцана, што праз некалькі месяцаў помнік будзе адноўлены, незалежна ад вынікаў гэтых раскопак, эксгумацыі і ідэнтыфікацыі парэшткаў Віктара Каліноўскага. (…) Дакладна невядома, ці пад надмагіллем знаходзіцца пахаванне Віктара Каліноўскага, бо з цягам часу могілкі перажылі шматлікія змены. Таму пошукі будуць весціся ў пэўным радыусе.
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В Свислочи началось исследование могилы Виктора Калиновского. Это старший брат Кастуся Калиновского, лидера восстания 1863−1864 годов. Исследование проводится,...
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