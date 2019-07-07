В Свислочи началось изучение могилы Виктора Калиновского

Источник материала: Tut.by

В Свислочи началось исследование могилы Виктора Калиновского. Это старший брат Кастуся Калиновского, лидера восстания 1863−1864 годов. Исследование проводится, чтобы идентифицировать останки последнего, сообщает «Радио Рация».



Фото: racyja.com

В июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были обнаружены останки 20 человек. В марте 2019 года исследователи Вильнюсского университета окончательно пришли к выводу, что среди них есть и останки Кастуся Калиновского.

— По нашей грубой оценке, с точностью 95 процентов мы можем подтвердить, что одни из этих останков принадлежат Константину Калиновскому, — рассказал TUT.BY профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас.

Чтобы окончательно идентифицировать останки Кастуся, было решено провести эксгумацию тела Виктора Калиновского, похороненного в Свислочи.

В этом городе прошло заседание с участием представителей Следственного комитета, белорусских и литовских археологов, литовского посольства. Как заявил «Радио Рации» гродненский правозащитник и публицист Владимир Хильманович, который представлял на встрече общественность, решено, что пройдет временный демонтаж памятника.

— Афіцыйна заяўлена і абяцана, што праз некалькі месяцаў помнік будзе адноўлены, незалежна ад вынікаў гэтых раскопак, эксгумацыі і ідэнтыфікацыі парэшткаў Віктара Каліноўскага. (…) Дакладна невядома, ці пад надмагіллем знаходзіцца пахаванне Віктара Каліноўскага, бо з цягам часу могілкі перажылі шматлікія змены. Таму пошукі будуць весціся ў пэўным радыусе.