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В Калифорнии запретили дискриминацию по прическе

08.07.2019 18:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Калифорния стала первым штатом США, который ввел закон о запрете дискриминации из-за естественной формы волос, пишет The Guardian.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pexels.com

Согласно новому закону, который подписал губернатор Гэвин Ньюс, работодатели и сотрудники школ не имеют право дискриминировать людей из-за их причесок (в том числе косичек, локонов и т.д.)

Как говорится в тексте законопроекта, который «в обществе, где прически исторически были одним из многих определяющих факторов расовой принадлежности человека, они и сегодня остаются косвенным показателем расы. В связи с этим дискриминация волос, связанная с расой, является расовой дискриминацией».

Одной из причин принятия закона стала политика работодателей, которые требовали у сотрудников африканского происхождения выпрямлять или осветлять волосы, а иногда и отстричь дреды.

Например, в 2018 году одна из местных жительниц рассказала, что ее 14-летнего сына отправили домой из школы после того, как его голова была выбрита. В том же году рефери потребовал от чернокожего студента отрезать свои дреды перед соревнованием по борьбе.

 
 
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Калифорния стала первым штатом США, который ввел закон о запрете дискриминации из-за естественной формы волос.
 
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