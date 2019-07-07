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В соцсетях делятся снимками двойной радуги в Минске

08.07.2019 20:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 8 июля над Минском появилась двойная радуга. Это не такое уж и редкое природное явление, но пользователи соцсетей активно делятся ее снимками. 


Фото: пользователи TUT.BY

При всей своей красоте и необычности появление двойной радуги не считается чем-то загадочным. Этому есть простое логическое объяснение: такое происходит когда свет отражается в каплях дважды. В итоге происходит появление первичной и побочной радуги. Расстояние между ними может быть разным. При этом первичная радуга будет ярче, нежели вторичная.



Обе радуги обращены друг к другу красными краями дуги так, что у главной радуги красный край находится на выпуклой стороне, у побочной — на выгнутой стороне дуги. За красной полосой дуги следуют полосы других цветов в порядке солнечного спектра. Таким образом, главная радуга с внутренней стороны и побочная ограничены фиолетовыми дугами.




Фото: пользователи TUT.BY

Иногда на небе можно одновременно увидеть более двух радуг, но такое происходит довольно редко.

 
 
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При всей своей красоте и необычности появление двойной радуги не считается чем-то загадочным. Этому есть простое логическое объяснение.
 
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