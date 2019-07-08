В Вене начали ароматизировать метро. Теперь в вагонах пахнет цветами, цитрусовыми и кедром

Источник материала: Tut.by

Система кондиционирования вагонов венского метро помимо поддержания определенного температурного режима с июля стала еще и освежать воздух — в нее теперь подаются несколько душистых ароматов. Об этом сообщили в компании-операторе венского городского транспорта Wiener Linien.



Станция метро в Вене, Австрия. Фото: Reuters

В экспериментальном проекте принимают участие поезда на линиях U1 и U6. Двери вагонов «ароматических поездов» помечены цветочными наклейками, предупреждающими о необычных запахах в вагоне.

«Для нас очень важно, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно <…>, поэтому мы решили запустить проект из ароматических поездов», — пояснила журналистам депутат городского совета по вопросам общественного транспорта Улли Зима.

Метро предложило пассажирам четыре поезда с четырьмя разными ароматами: расслабляющий фруктово-цветочный Relax, освежающий и цитрусовый Energize, бодрящий Fresh White Tea и насыщенный кедровый Happy Enjoy. Пассажирам также предлагается проголосовать за самый лучший запах в интернете на официальной странице метро.

«Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего», — отметил генеральный директор Wiener Linien Гюнтер Штайнбауер.

Современный венский метрополитен был открыт в 1976 году. При строительстве его сети включили в себя участки старой городской железной дороги, построенной в конце XIX — начале XX века. Сейчас метро австрийской столицы состоит из пяти веток. Все они интегрированы в систему городского наземного транспорта и железнодорожных вокзалов Вены.