Герцогиня, не оправдавшая ожиданий. Почему британские таблоиды не любят Меган Маркл

Источник материала: Tut.by

6 июля в церкви рядом с Виндзорским замком крестили Арчи Харрисона — сына принца Гарри и Меган Маркл. Вопреки давней традиции, мероприятие прошло в закрытом режиме, чем спровоцировало новую волну критики в адрес Меган.



Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская весной и летом 2019 года стала главной отрицательной героиней британских таблоидов. Два года назад пресса встречала ее с большой симпатией, но теперь Меган атакуют буквально за каждый ее шаг, обвиняя в том, что она не справляется с обязанностями члена королевской семьи.

Идеальная герцогиня

С весны 2017 года Меган Маркл стала одной из главных героинь в британской прессе. «Впервые появившись на публике, Меган Маркл с гордостью смотрела, как принц Гарри играет в поло», — восхищался таблоид Sun.

Принц Гарри, в отличие от старшего брата-отличника Уильяма, в юности нередко становился героем скандальных публикаций — в том числе из-за употребления наркотиков и бурных вечеринок. А в 2018 году он женился на гражданке США, актрисе, уже бывавшей замужем. Она играла в популярном сериале и снялась там в эротической сцене. Ее мать — афроамериканка, бывший соцработник и инструктор по йоге.

Таких герцогинь в истории королевской семьи просто не было. Эдуарду VIII, чтобы в 1936 году жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, пришлось отречься от престола.

Британской прессе Меган Маркл понравилась. Если коротко, она была олицетворением всех перемен, произошедших в обществе за десятилетие. Ею интересовались, ее ждали.





Таблоиды писали о некоторых странностях еще в прошлом году, но никакой критики тогда не было. Живущий в Мексике отец Меган отказался приезжать на ее свадьбу — официально из-за болезни. Королева запретила невесте выбрать на свадьбу тиару, которую она хотела, — но и здесь ничего личного, просто украшение было оформлено в русском стиле, а на фоне происходившего в дни свадьбы скандала вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипаль лишних неприятных ассоциаций двору не хотелось.

Иногда таблоиды выстреливали совсем мимо , сообщая, что Меган выросла в криминальном районе Лос-Анджелеса — и отсюда якобы тяга к роскоши. Тогда как в реальности, готовясь стать герцогиней, Маркл, наоборот, сменила имидж на гораздо более демократичный.

Весной и летом этого года Меган — несмотря на то, что у них с Гарри родился первенец, — стала одним из самых критикуемых персонажей таблоидов, ежедневно освещающих жизнь королевской семьи. Ее критикуют вообще за все — за ремонт дома, внешний вид, поведение на публике и даже ведение социальных сетей.

Идеальная мишень

В июне пресса обрушилась на королевскую пару из-за ремонта Фрогмор-коттедж — дома рядом с Виндзорским замком, куда в преддверии рождения ребенка переехали Гарри и Меган. Переделка обошлась в 2,4 миллиона фунтов, и эти деньги были потрачены из бюджета страны.

Со ссылкой на источник, близкий к королевской семье, таблоид Daily Express возмущался , что через неделю после переезда пара якобы выкинула «роскошный ковер» (стоимость не уточняется), потому что его испортила собака — уборщики с чисткой справиться не смогли, а семья к дополнительным тратам «осталась равнодушна».

Доставалось Меган и за обручальное кольцо. Оно было изготовлено на заказ по дизайну принца Гарри: его украшали три камня — два бриллианта от его матери, принцессы Дианы, и еще один — из Ботсваны, где пара была в их первой совместной поездке. Через год после свадьбы Меган отдала его на переделку, добавив туда бриллиантов и — по мнению прессы — обессмыслив подарок «ради моды».

Писали газеты и о том, что из-за Меган Гарри перестал общаться с несколькими несимпатичными ей друзьями.





Осенью 2018 года в отставку подала личный ассистент Меган — Мелисса Тубати. Затем семью принца оставила бывшая личная ассистентка королевы Елизаветы — Саманта Коэн. Наконец, в марте 2019-го ушла Эми Пикерилл, еще одна ассистентка, которая с самого начала была приставлена к Меган Маркл, чтобы помочь ей влиться в королевскую семью. Сейчас Меган осуждают за то, что она меняет уже третью няню для ребенка за месяц.

Прислуга, как утверждают таблоиды, присвоила ей сразу два прозвища — Me-Gain (Всё себе) и Duchess Difficult (Тяжелая герцогиня) — за то, что она постоянно повышала голос, и за электронные письма с требованиями, которые она рассылала рано утром.

Рождение ребенка в мае 2019-го имиджу семьи не помогло. «Меган Маркл и принц Гарри уже слегка пресытили людей обработанными фотографиями своего сына Арчи. Вот они опять поделились в „Инстаграме“ несколькими снимками с претензией на художественность», — так комментировал таблоид Mirror публикацию одной из первых фотографий новорожденного.

Эксперты по королевской семье и бывшие члены обслуживающего персонала дворца (и те, и другие крайне востребованы таблоидами) резюмируют : Меган Маркл просто не поняла, куда она попала, и была «полностью не готова» к тому, чтобы войти в королевскую семью.

Члены королевской семьи не ругаются прилюдно (Меган и принц Гарри однажды были замечены за «напряженной беседой»), не раздают автографы, словно они кинозвезды (Меган Маркл делала это с удовольствием) — список претензий все пополняется.

В прошедшие выходные в этот список добавились крестины Арчи Харрисона . На традиционно публичное мероприятие не пустили ни журналистов, ни простых желающих, пообещав позже обнародовать фотографии. Telegraph, например, ответила на это колонкой под названием: «Открытое письмо Меган. Зачем столько секретности вокруг крестин Арчи? Это ранит нас, британцев».



Фото: Reuters

Букингемский дворец официально все эти публикации не комментирует.

«Королевская жизнь — это, с одной стороны, дворцы и известность, но ее главное отличие от жизни звезд в том, что это еще и ответственность. Ты не можешь просто сесть на самолет и слетать куда-то на выходные. У этой жизни есть правила», — говорит Джонни Даймонд, корреспондент Би-би-си, освещающий жизнь королевской семьи.

Меган, выйдя замуж за принца, кажется, решила создать свои правила — и это никому не нравится. Королевская семья часто подвергается нападкам прессы, которая то и дело ставит под сомнение целесообразность содержания монархии, и поэтому положительный образ критически важен для ее выживания.

«Главное, что нужно понимать о королевской семье в Великобритании, — это не столько про лидерство, сколько про создание идеального образа, на который приятно смотреть каждому гражданину, — продолжает Даймонд. — Сейчас же случилось так — хоть это и совсем не задумывалось, — что семья стала частью глобальной селебрити-индустрии. Есть королева, образец стабильности, служения и жертвования. А есть другие фигуры — они тоже исполняют королевские обязанности, но небольшие. И они — идеальная мишень для создания шума. Они приносят создателям шума деньги, их лица на первых полосах помогают продавать газеты. Меган Маркл — важнейшая часть этого».





По словам Даймонда, СМИ несут часть ответственности за создание образа Меган. «Они начали историю ее пребывания здесь, и им нужен нарратив, чтобы продолжить ее», — говорит он.

Вместе с тем, констатирует Даймонд, очень сложно игнорировать постоянно появляющиеся и хорошо подтвержденные истории про герцогиню. «Мы увидели, насколько Маркл требовательна, увидели, что она с удовольствием тратит деньги так, как это ей хочется. Это наложилось на то, что у нее другой бэкграунд — и так получился ее нынешний образ», — говорит он.

При этом теоретически из всех наиболее популярных членов королевской семьи Гарри и Меган могут позволить себе больше других — Гарри лишь шестой в очереди на престол и вряд ли когда-нибудь станет монархом. И тем не менее, Меган не удается избежать сравнения со своей невесткой Кейт, и часто не в лучшую для себя сторону.

Идеальное противостояние

Противопоставление одних членов семьи другим — это прием, который часто используют таблоиды для создания конфликта.

С 1960-х до 1980-х безупречно несшей свое служение Елизавете II СМИ противопоставляли ее сестру, принцессу Маргарет, которая не смогла выйти замуж за возлюбленного, много курила, злоупотребляла алкоголем, посещала вечеринки и фотографировалась в купальнике (фото моментально появлялись на первых полосах — и не только таблоидов).

В 1980-х пресса любила скромную принцессу Диану, жену принца Чарльза, и терпеть не могла ее лучшую подругу Сару Фергюсон, вышедшую замуж за принца Эндрю (второго сына королевы Елизаветы) и ставшую герцогиней Йоркской.

Ей в вину ставилось недостаточно высокое происхождение, хотя поначалу те же таблоиды приветствовали ее как «принцессу из народа». Ее обвиняли в плохих манерах, самовольных посещениях концертов, в появлении на публике с другими мужчинами — тогда как моряк принц Эндрю большую часть года проводил вне Виндзора.

Позже Фергюсон рассказывала, что ей пришлось преодолеть серьезную депрессию. Когда она набрала вес после рождения ребенка, газеты стали называть ее Duchess of Pork (Герцогиня Свинская).

Сейчас точно так же СМИ противопоставляют принца Гарри и Меган Маркл принцу Уильяму и его жене Кейт. Семья старшего сына принцессы Дианы безупречна. Их быт таблоиды описывают примерно так : «Десять случаев, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям доказали, что они самая милая пара в королевской семье». Причем речь в этой статье идет не о всей их жизни, а только о нескольких днях, проведенных в туре по странам Скандинавии.

Про Кейт таблоиды говорят, что она «прирожденная мать». Рассказывая о помолвке принца Гарри, они приводят фразу , якобы сказанную принцем Филиппом, мужем Елизаветы II: «С актрисами гуляют, но на них не женятся».

Очередной раскол между семьями связан с благотворительностью — одной из важнейших обязанностей королевской семьи. В июне стало известно, что Меган и Гарри перестанут участвовать в основанном в 2009 году принцем Уильямом Королевском фонде (Royal Foundation, он спонсирует разнообразные благотворительные программы в области здоровья, экологии, поддержки молодых людей в армии) и создадут собственный фонд.

Таким образом, речь зашла уже не просто о Меган, а о конфликте между двумя братьями-принцами и между двумя семьями королевского двора.

«Только не надо думать, что в этой истории для Маркл все плохо, — предостерегает Джонни Даймонд. — Члены королевской семьи на протяжении десятилетий доказывали свое умение жить под давлением и справляться с ударами».

«Просто мы как нация и как граждане проецируем на королевскую семью то, что хотим видеть в нас самих, — продолжает он. — Они захватывают наше воображение, и в то же время они для нас, как зеркало. Наверное, поэтому мы так неравнодушны к королевской семье — и это многое говорит о нас».