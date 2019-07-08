ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

дело против актера Кевина Спейси может быть закрыто из-за отсутствия главной улики

09.07.2019 07:22 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дело против обвиняемого в насилии американского актера Кевина Спейси может быть закрыто из-за недостаточного количества улик. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на слова окружного судьи Томаса Барнетта в Нантакете (штат Массачусетс).


Фото: Reuters

По данным телеканала, такой поворот дело может обрести после того, как молодой человек, обвиняющий американского актера в сексуальных домогательствах, отказался предоставить защите телефон, с помощью которого он якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента. Ранее сторона обвинения предоставила адвокатам Спейси данные, якобы полученные с указанного смартфона, однако представители защиты актера настаивали на том, что они имеют право лично изучить телефон. По их мнению, из его памяти могли быть заранее удалены записи, которые бы подтвердили невиновность Спейси. При этом потерпевший и члены его семьи утверждают, что телефон утерян и предоставить его для экспертизы невозможно.

Телеканал подчеркивает, что потерпевший ранее дал в суде показания, в которых утверждал, что он ничего не удалял со своего смартфона. Однако впоследствии молодой человек воспользовался пятой поправкой к конституции США, которая наделяет граждан правом не свидетельствовать против самих себя. Судья подтвердил, что потерпевший имеет на это право, однако подчеркнул, что его показания по данному пункту будут изъяты из материалов дела. Таким образом, как приводит телеканал слова судьи, дело против Спейси может быть закрыто за отсутствием главной улики, на чем настаивает сторона защиты.

В прошлом году бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру на пресс-конференции обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына, якобы предпринятой актером в июле 2016 года в одном из баров Нантакета. По словам женщины, актер напоил юношу перед тем, как совершить развратные действия.

59-летний Кевин Спейси — американский актер и режиссер, обладатель двух премий «Оскар». Он также известен по главной роли в сериале «Карточный домик» (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала «Карточный домик», рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер был уволен из проекта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело против обвиняемого в насилии американского актера Кевина Спейси может быть закрыто из-за недостаточного количества улик.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Герцогиня, не оправдавшая ожиданий. Почему британские таблоиды не любят Меган Маркл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика