Грабители ворвались в дом экс-футболиста «Ливерпуля» и украли его собаку

Источник материала: Tut.by

Дом английского форварда Даниеля Старриджа обокрали. Но грабителей интересовали не только ценности, но и собака футболиста. Как выглядит дом после вторжения Старридж показал в своем Instagram .

«Вы ворвались в дом в Лос-Анджелесе и украли собаку? Вы в своем уме?» — спрашивает 29-летний англичанин на видео. Он заявил, что готов потратить любую сумму, чтобы вернуть животное.

Старридж выступал за «Манчестер Сити» и «Челси». С 2013 года защищал цвета «Ливерпуля», где забил 51 гол в 108 матчах. Летом этого года владельцы команды не продлили его контакт, и футболист стал свободным агентом.