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Праздник белорусско-итальянской дружбы проведут в Минске 13 июля

09.07.2019 16:12 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Праздник белорусско-итальянской дружбы проведут в Минске 13 июля
На празднике. Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый праздник дружбы "Италия - Беларусь" проведут в Минске 13 июля, сообщили БЕЛТА в посольстве Италии в Беларуси.

"Это будет замечательное мероприятие, невероятный калейдоскоп событий, чтобы представить наилучшим образом итальянские традиции, культуру и кухню и укрепить дружбу с белорусским народом, - отметил посол Италии Марио Бальди. - Мы надеемся повторить прошлогодний успех, когда более 20 тыс. человек посетили наш праздник".

Главными гостями фестиваля станут музыкальная группа Tributo Italiano, которая будет развлекать зрителей хитами итальянской музыки, дуэт мимов-акробатов - участники многочисленных проектов на итальянском телевидении, пиццайоло-акробаты, исполняющие оригинальные номера на грани спорта и кулинарного искусства. Фольклорные традиции Италии на празднике представят знаменосцы из Сант-Эльпидио-а-Маре.

Обогатит афишу событий выставка ретромотоциклов, выступления хора им. Цитовича, скрипачки Маймуны, солистов-виртуозов Большого театра Беларуси, а также модное дефиле и шоу от стилиста-парикмахера.

"Большая часть пешеходной зоны будет отведена для продажи коронных блюд итальянской традиционной кухни, но гости смогут также оценить зоны дополнительных активаций: мастер-классы, детскую площадку, выставки-продажи, фотовыставки и многие другие культурные инициативы, представленные благодаря содействию школ итальянского языка, туристических агентств и детской футбольной академии", - добавили в посольстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый праздник дружбы "Италия - Беларусь" проведут в Минске 13 июля, сообщили БЕЛТА в посольстве Италии в Беларуси. "Это будет...
 
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