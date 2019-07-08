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Бесплатные тематические экскурсии и городской квест состоятся в Витебске в рамках ежегодной акции «Любимому городу посвящается…»

09.07.2019 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Бесплатные тематические экскурсии и городской квест состоятся в Витебске в рамках ежегодной акции «Любимому городу посвящается…»

В сопровождении студентов-историков ВГУ им. П. Машерова и юных экскурсоводов из областного дворца детей и молодежи гости фестивальной столицы смогут 13-14 июля посетить самые интересные уголки Витебска. Для этого нужно выбрать одну из пешеходных экскурсий: «Кстовская, Плоская и Остро-Спасская. По Витебским горам», «Большая история маленьких улиц», «От Вокзальной до Кирова», «Взгорская слобода», «Литературный Витебск. Хоттабыч и Дубровский».
График проведения экскурсий и места сбора можно уточнить в трех туристско-информационных центрах, расположенных на улицах Пушкина и Суворова, площади Ратушной. Кстати, в последнем любители тайн и загадок смогут получить задания для бесплатного городского квеста, который проводится по 15 июля.

Также в туристско-информационных центрах, которые работают с 10 до 20 часов, гости и жители Витебска получат самую полную информацию о том, как увлекательно и с пользой провести время на празднике искусств, ознакомиться с достопримечательностями Витебщины, поучаствовать в культурных мероприятиях фестиваля и экскурсионных программах.

График проведения экскурсий:

13 июля:

10.00 – «От Вокзальной до Кирова» (сбор возле фонтана на Привокзальной площади).
11.30 – «Литературный Витебск. Хоттабыч и Дубровский» (сбор возле Национального академического драматического театра им. Я. Коласа). Экскурсию проводят учащиеся объединения по интересам «Юный экскурсовод» областного дворца детей и молодежи.
13.00 – «Кстовская, Плоская и Остро-Спасская. По Витебским горам» (сбор возле главного корпуса Витебской государственной академии ветеринарной медицины, ул.1-я Доватора, 7/11).
14.30 – «Взгорская слобода» (сбор возле Памятника Ленину, пл. Ленина).
16.00 – «Большая история маленьких улиц» (сбор возле Памятника героям Отечественной войны 1812 года, ул. Советская).

14 июля:

10.00 – «Кстовская, Плоская и Остро-Спасская. По Витебским горам» (сбор возле главного корпуса Витебской государственной академии ветеринарной медицины, ул.1-я Доватора, 7/11).
11.30 – «Большая история маленьких улиц» (сбор возле Памятника героям Отечественной войны 1812 года, ул. Советская).
13.00 – «Взгорская слобода» (сбор возле Памятника Ленину, пл. Ленина).
14.30 – «От Вокзальной до Кирова»(сбор возле фонтана на Привокзальной площади).
16.00 – «Литературный Витебск. Хоттабыч и Дубровский» (сбор возле Национального академического драматического театра им. Я. Коласа). Экскурсию проводят учащиеся объединения по интересам «Юный экскурсовод» областного дворца детей и молодежи.

 
Теги: Витебск
 
 
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В сопровождении студентов-историков ВГУ им. П. Машерова и юных экскурсоводов из областного дворца детей и молодежи гости фестивальной столицы смогут
 
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