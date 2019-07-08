Источник материала: БелТА

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Обладатели Гран-при XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" и XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" румын Марчел Рошка и Александр Балабанов из Украины торжественно подняли сегодня флаг XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин отметил, что нынешний культурный форум собрал представителей 42 стран мира. "Витебск рад приветствовать и принимать участников и гостей форума", - сказал мэр. Он пожелал, чтобы фестиваль и древний город оставили хорошие впечатления у гостей.

Генеральный директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий добавил, что флаг форума олицетворяет его как фестиваль мира и творчества.

Флаг фестиваля впервые был поднят три года назад на XXV форуме, и с тех пор эта церемония стала еще одной его яркой традицией. Сегодня символ "Славянского базара" развевается рядом с флагами 42 стран - участниц. Честь поднять его выпала обладателям Гран-при прошлогодних международных конкурсов украинцу Александру Балабанову и румыну Марчелу Рошке. Украсили эту значимую церемонию на площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра театрализованная композиция с участием артистов уличных театров и ходулистов, а также барабанщицы и мажоретки.

Сегодня в Летнем амфитеатре пройдет первый концерт "Славянского базара" "Увертюра к фестивалю: от классики до рока". В сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина выступят зарубежные и белорусские артисты.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-