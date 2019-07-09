В Украине запретили выступавшим в России детям участвовать в национальном отборе на «Евровидение»

Источник материала: Tut.by

Организационный комитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) изменил правила отборочного тура юных вокалистов на детский песенный конкурс «Евровидение». Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель / группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в настоящее время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора», — говорится в правилах отбора.

В случае, если участник отборочного этапа скрыл данный факт, то оргкомитет имеет право снять его с отбора на любом этапе.

Сообщается, что изменения в правила отбора были внесены после ситуации с Maruv.

Напомним, в последнем конкурсе «Евровидение» Украина не принимала участие из-за того что победитель национального отбора — Maruv — отказалась от участия в финале .

Как говорилось в сообщении, НОТУ и исполнительница «не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе „Евровидение-2019“ из-за ряда причин».

Maruv была более конкретна, пояснив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». «Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала исполнительница в Facebook.

Попытки договориться с еще тремя исполнителями оказались безуспешными .

— Национальный отбор обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие, — отметили в НОТУ . Там также добавили, что «в условиях чрезмерной политизации национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе „Евровидение-2019“».