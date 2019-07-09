Брестчане предлагают вернуть городу трубача с четырехметровой трубой

Источник материала: Tut.by

Казалось, совсем недавно в Бресте по вечерам стали зажигать фонари на Советской. Между тем, с момента возрождения древней городской традиции минуло десять лет. А фонарщик в синем костюме стал настоящей фишкой, брендом нашего города. Однако подобных фишек, привлекающих туристов, может быть гораздо больше, и к этому нужно стремиться, убеждены члены инициативной группы «Городские легенды», пишет «Вечерний Брест».





«В свое время Брест стал первым белорусским городом, получившим Магдебургское право. Доподлинно известно, что в нем была ратуша с часами. А практически во всех городах, где существовала ратуша, были свои трубачи, которые извещали горожан о начале важных мероприятий либо о наступлении полудня. Наверняка подобная традиция была и в стародавнем Бресте. Поэтому мы предлагаем городу вернуть трубача», — поделился своими планами член инициативной группы, коренной брестчанин Жан Васюк.

Сейчас неравнодушные брестчане работают над созданием костюмированного шоу. Четырехметровая труба будет специально изготовлена из дерева, по всем канонам музыкального технического творчества. Предполагается, что ее будут торжественно выносить четыре человека. Костюмы для них и самого трубача сделают по эскизам XVI—XVII веков. Ровно в час дня трубач издаст один протяжный звук. В качестве площадки для этого действа рассматривается площадь Ленина, территории около ЦУМа и возле кинотеатра «Беларусь».

«Наша цель — привлечь интерес как самих брестчан, так и гостей, туристов, показать, что в нашем городе было много чего такого, на что стоило бы посмотреть. Ведь туризм привлекателен не только памятниками архитектуры, музеями и т.д., но и теми традициями, которые формировались на протяжении столетий, хотя и исчезнувшими на время по разным причинам», — уверен Жан Геннадьевич.

Важно, что весь этот обряд планируется восстановить силами самих брестчан и на деньги спонсоров. В ближайшее время инициаторы намерены обсудить идею с городскими властями. Если все пойдет по плану, первый звук трубы в Бресте можно будет услышать в первых числах сентября, аккурат к празднованию 1000-летия основания города.