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Умер актер из фильма «Люди в черном»
10.07.2019 08:36 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский актер Рип Торн, снявшийся в десятках популярных художественных фильмов, умер на 89 году. Об этом в среду сообщил новостной портал Newsbell, ссылаясь на заявление родственников киноактера.
Торн родился в феврале 1931 года в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он снялся в небольшой роли в фильме всемирно известного режиссера Элиа Казана «Куколка».
За свою карьеру Торн сыграл в более сотни художественных фильмов. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине «Люди в черном», которая вышла в прокат в 2002 году.
В последние годы Торн выступил и продюсером нескольких кинолент.
Рип Торн умер в округе Личфилд, штат Коннектикут. О причине его смерти не сообщается.
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За свою карьеру Торн сыграл в более сотни художественных фильмов. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине «Люди в черном», которая вышла в...
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