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Посмотрите, как дерутся два огромных медведя: видео зрелищной схватки сняли в финском лесу
10.07.2019 12:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фотографу из Финляндии посчастливилось снять невероятно удачные кадры битвы двух медведей в лесу. Мужчина провел в укрытии несколько часов, наблюдая за животными с близкого расстояния. Медведи долго подбирались друг к другу и в конце сцепились в яростном бою. Посмотрите, это очень зрелищно!
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Автор видео провел в укрытии несколько часов, наблюдая за животными с близкого расстояния.
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