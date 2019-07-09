Посмотрите, как дерутся два огромных медведя: видео зрелищной схватки сняли в финском лесу

Источник материала: Tut.by

Фотографу из Финляндии посчастливилось снять невероятно удачные кадры битвы двух медведей в лесу. Мужчина провел в укрытии несколько часов, наблюдая за животными с близкого расстояния. Медведи долго подбирались друг к другу и в конце сцепились в яростном бою. Посмотрите, это очень зрелищно!