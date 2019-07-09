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Мужчина прыгнул в Ниагарский водопад и уцелел

10.07.2019 13:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный мужчина прыгнул в Ниагарский водопад и самостоятельно выбрался на сушу, пишет местная газета St. Catharines Standard.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Утром в четыре часа утра 9 июля неизвестный мужчина перелез через ограждение у 57-метрового водопада Подкова и прыгнул в воду. На место происшествия прибыли полицейские, которые нашли его сидящим на скалах у кромки воды.

Мужчину доставили в больницу с травмами, которые не представляют угрозу для жизни. В полиции отметили, что законы о неприкосновенности частной жизни запрещают разглашение личности мужчины и что никакие дальнейшие подробности, касающиеся инцидента, не будут опубликованы.

Также правоохранители добавили, что после падения в водопад практически никто не выживал. Как пишет издание, скорость течения в порогах над водопадами достигает около 40 километров в час.

 
 
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Неизвестный мужчина прыгнул в Ниагарский водопад и самостоятельно выбрался на сушу
 
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