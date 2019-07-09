Умер художник Виктор Громыко

Источник материала: Tut.by

Народный художник Беларуси Виктор Громыко скончался сегодня, 10 июля 2019 года на 97-м году жизни, сообщает сайт Белорусского союза художников.



Фото: mastaki.by

Виктор Громыко родился в 1923 году в Могилевском районе. Закончил школу перед самой войной. После семилетки обучался в Витебском художественном училище

Во время Великой Отечественной являлся подпольщиком (в том числе в группе Константина Заслонова), партизанин.

В 1951-м окончил Минское художественное училище, в 1959-м — Белорусский театрально-художественный институт. В 1959—1997 годах преподавал в Белорусской академии искусств. Возглавлял Союз художников БССР (1977−1982).



Картина Виктора Громыко «1941 год. Над Припятью» (1970)

Среди его работ картины «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается», «Песня о моем отряде» и другие.

О месте и времени прощания будет известно позже.