ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер художник Виктор Громыко

10.07.2019 15:39 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Народный художник Беларуси Виктор Громыко скончался сегодня, 10 июля 2019 года на 97-м году жизни, сообщает сайт Белорусского союза художников.


Фото: mastaki.by

Виктор Громыко родился в 1923 году в Могилевском районе. Закончил школу перед самой войной. После семилетки обучался в Витебском художественном училище

Во время Великой Отечественной являлся подпольщиком (в том числе в группе Константина Заслонова), партизанин.

В 1951-м окончил Минское художественное училище, в 1959-м — Белорусский театрально-художественный институт. В 1959—1997 годах преподавал в Белорусской академии искусств. Возглавлял Союз художников БССР (1977−1982).


Картина Виктора Громыко «1941 год. Над Припятью» (1970)

Среди его работ картины «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается», «Песня о моем отряде» и другие.

О месте и времени прощания будет известно позже.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный художник Беларуси Виктор Громыко скончался 10 июля 2019 года на 97-м году жизни
 
Новости дня
Новости культуры
 
Духовые оркестры из Беларуси, России и Польши поздравят пинчан с 75-летием со Дня освобождения Пинска от немецко-фашистских захватчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика