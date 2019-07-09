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Умер художник Виктор Громыко
10.07.2019 15:39 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Народный художник Беларуси Виктор Громыко скончался сегодня, 10 июля 2019 года на 97-м году жизни,
Виктор Громыко родился в 1923 году в Могилевском районе. Закончил школу перед самой войной. После семилетки обучался в Витебском художественном училище
Во время Великой Отечественной являлся подпольщиком (в том числе в группе Константина Заслонова), партизанин.
В 1951-м окончил Минское художественное училище, в 1959-м — Белорусский театрально-художественный институт. В 1959—1997 годах преподавал в Белорусской академии искусств. Возглавлял Союз художников БССР (1977−1982).
Среди его работ картины «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается», «Песня о моем отряде» и другие.
О месте и времени прощания будет известно позже.
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Народный художник Беларуси Виктор Громыко скончался 10 июля 2019 года на 97-м году жизни
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