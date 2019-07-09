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70 метров подо льдом. Посмотрите на очень экстремальное погружение

10.07.2019 17:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новозеландец Энтони Уильямс совершил самое глубокое погружение под лед. Он опустился на глубину 70,3 м в Норвегии и проплыл 2 минуты 29 секунд, пишет guinnessworldrecords.com.


Фото: guinnessworldrecords.com

Рискованное стремление к фридайвингу (подводное плавание с задержкой дыхания) подо льдом чревато физическими и умственными проблемами. Энтони пришлось преодолеть естественную реакцию организма на панику и контролировать физическое напряжение во время погружения.

Видео: ABC News (Australia)

— Я готовился к этому событию, погружаясь два раза в неделю на глубину океана в течение четырех месяцев, — говорит новозеландец. — Чтобы привыкнуть к холоду, принимал холодный душ каждый день и провел неделю в Финляндии, где каждый день нырял под лед.

 
 
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Новозеландец Энтони Уильямс совершил самое глубокое погружение под лед. Он опустился на глубину 70,3 м в Норвегии и проплыл 2 минуты 29 секунд
 
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