Давид-Городок отпраздновал день рождения

Источник материала: Навiны Палесся

































































Давид-Городок, несмотря на свой почтенный возраст, а ему 919 лет, веселился от души. В праздничной программе были развлечения для всех. Но перед тем, как отправиться в городской сквер, жители города собрались у братской могилы, где прошёл торжественный митинг.

Почтить память павших героев пришли их дети, внуки, правнуки. Председатель городского исполнительного комитета Вячеслав Стадник обратился к жителям и поздравил их с очередным днём рождения любимого города. С трепетной речью выступили почётный житель Давид-Городка Николай Брезовский и гость из города-побратима поселения Марушкинское города Москвы Владимир Зорин – председатель совета ветеранов. Возложили венки.

После митинга все стройной колонной пошли в городской сквер, где начинался праздничный концерт.

Одними из первых выступили воспитанницы балетного класса. Впервые принял участие в праздновании города духовой оркестр Пинского пограничного отряда, а его вокальная группа исполнила несколько песен советских времён. Порадовали своим выступлением белорусский фольклорист и хореограф Николай Котов и театр фольклора из г. Турова.



















Душа любого города – это его жители. Давид-Городок издревле славился своими трудолюбивыми и талантливыми уроженцами. Купцы и плотники, сапожники и портные, художники и поэты города считались лучшими в округе. Из поколения в поколение передаётся желание трудиться и восславлять свой родной край.

За добросовестный труд и высокий профессионализм почётными грамотами Давид-Городокского исполнительного комитета награждены жители и трудовые коллективы города: учитель трудового обучения средней школы № 1 Оксана Хорошун, оператор ЭВМ средней школы № 2 Мария Крох, медицинская сестра стоматологического отделения поликлиники Наталия Шамрило, помощник воспитателя яслей-сада Любовь Хорошун, главный экономист ДГЭМЗ Елена Лыбко, водитель филиала ОАО “Берестейский пекарь” Виктор Стёпин, контролёр газоснабжающей организации производственного участка “Брестоблгаз” Татьяна Тукина, командир отделения ПАСПЧ № 12 Столинского РОЧС Олег Якимович, уборщик территорий участка Столинского ЖКХ Михаил Павлович, бухгалтер ГЛХУ “Полесский лесхоз” Елена Гудим, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Марина Кравец, участковый инспектор отделения милиции Столинского РОВД Владимир Тукин, продавец пятого разряда магазина “Давыдовский” Валентина Калько. Коллектив средней школы № 2 награждён за большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание и в связи с 75-летием освобождения Давид-Городка.

Примером для подражания является семья Михаила и Александры Крым, которые отметили 50-летие своего брака. Серебряную свадьбу отпраздновали Николай и Ирина Марчуки. В семье Николая и Натальи Хорошун подрастают двойняшки Михаил и Артемий. Молодая семья – коренные городчуки, искренне желают городу расти и процветать. Всем вручили подарки.

Самым юным жителем города является Даниил Крох. А подарок для него получала мама Елена.

Присутствовал на празднике единственный ветеран Михаил Павлович Дись, который является и самым пожилым в городе. Этот человек – легенда, ведь на его глазах город менялся, рос, строился.

В номинации фестиваля-конкурса “Краски Давид-Городка” победителями стали коллективы электромеханического завода, средней школы № 1 и яслей-сада № 1.

Красивее всех благоустроили свои территории ЧТУП “Полесские прянности” (директор Сергей Быба), поликлиника (старшая медсестра Наталья Шикунец), магазин

№ 8 “Давыдовский” (заведующий Ирина Свиридчук), аптека № 68 (заведующий Ольга Свиридчук).

Самое красочное цветочное оформление у многоквартирных домов по улицам Калинина, д. 72 и д. 74, Партизанская, д. 35, Советская, д. 46. Уже на протяжении многих лет ухаживает за своим участком по улице Советская, 61 Наталья Игнатенко. Женщина признаётся, что жить без цветов не может и, несмотря на возраст, каждую весну встречает на своём участке.

Праздничный концерт продолжился номерами любительского объединения «Луч» Давид-Городокского дома культуры, танцевальных коллективов Центра детского творчества и другими выступлениями. В городском парке было раздолье для детей. Во время фестиваля красок «Колор-фест» не было где яблоку упасть. А в это время взрослые побывали на ретро-концерте в Доме культуры, подготовленном участниками любительского творчества.

Впервые на Полесье приехала знаменитая концертная группа морской пехоты Российской Федерации «Чёрные береты» из Калининграда. Созданная 25 лет назад, она действительно стала легендой, ведь не единожды становилась призёром самых престижных конкурсов не только России, но и за рубежом. Полтора часа живой музыки, бурные аплодисменты и выступление на «бис». Даже сами артисты не ожидали, что в небольшом провинциальном городе их встретят так тепло. А это произошло благодаря Александру Дарковичу, который уже не впервые привозит на свою малую родину звёзд мирового масштаба.

Закончился праздник города фейерверком и дискотекой.

Анна МЕЛЬНИК

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