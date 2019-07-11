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В США котенок провел три дня в моторном отсеке, проехал 273 км и выжил
12.07.2019 11:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из котят, который живет в американской Калифорнии — настоящий счастливчик. Ведь он проехал в моторном отсеке машины около 273 км за три дня и выжил,
Американка Тиш Эллиот рассказала, что она и еще один водитель остановились на одной из дорог, заметив котенка. Тот бросился под ее машину. Женщина подозревала, что животное, возможно, забралось внутрь, поэтому отвезла машину в автомагазин. Там ей сказали, что котенка внутри нет. Да и в моторном отсеке слишком жарко, чтобы котенок выжил.
Эллиот поехала домой и в последующие дни совершала многочисленные поездки по делам. Лишь на третий день она открыла капот и выяснила, что животное внутри.
Женщина позвонила пожарным, которые извлекли котенка. Один из спасателей забрал животное домой.
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Один из котят, который живет в американской Калифорнии - настоящий счастливчик. Ведь он проехал в моторном отсеке машины около 273 км за три дня и выжил
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