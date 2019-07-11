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В фестивальной столице официально открыли «Славянский базар»

12.07.2019 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

Приветствуя артистов и гостей фестиваля, Александр Лукашенко отметил, что традиционно в июльские дни Витебск являет собой пример самого гостеприимного и музыкального города.

— Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник, настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. Именно таким он задумывался еще в начале 90-х. «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами, — отметил Президент. — Неслучайно тогда культурный столицей трех братских славянских стран был избран Витебск. Этот город над Двиной обладает особой творческой энергетикой.

По словам Александра Лукашенко, ежегодно Витебск принимает друзей фестиваля со всех уголков земного шара. «Сегодня в Витебске мы слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, США. Мы им рады», — сказал Президент.

Глава государства вручил специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию». В этом году ее получила украинская певица Таисия Повалий. Ранее в этот день она стала обладателем именной плиты на Площади звезд. Во время церемонии Повалий призналась, что считает нашу страну своей творческой родиной и видит в открытии звезды хороший знак для себя.

www.mlyn.by

 
Теги: Витебск
 
 
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В городе над Двиной официально открылся «Славянский базар». Концертная программа была посвящена Году малой родины, а участие в церемонии по традиции принял Глава...
 
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