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Иван Здонюк

12 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В столице "Славянского базара" проведена жеребьевка участников XXVIII Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Несколько дней представители 16 стран (планировалось 18, но в связи с некоторыми проблемами не приехали участники из Кубы и Словении) репетировали в Минске свои выступления совместно с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси под управлением Михаила Финберга. Сегодня они приехали в Витебск и начали готовиться к первому конкурсному дню (13 июля). Артисты исполнят славянские хиты в сопровождении Национального академического концертного оркестра.

В начале жеребьевки участники спели по небольшому отрывку из конкурсных песен. Затем каждый выбрал васильковый тортик, флажок на котором и определил их порядковый номер выхода на сцену.

В итоге открывать оба конкурсных дня будет 20-летний белорус Иван Здонюк. Парень еще на национальном отборе покорил жюри необычным выбором композиций и особой, запоминающейся подачей. Витебскую публику он тоже планирует удивить своей интерпретацией песни "Кучаравая". Иван учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Он уже успел поработать с первым педагогом Бейонсе Дэвидом Ли Брюэром благодаря тому, что попал в десятку лучших на слете вокалистов в Академии Игоря Крутого. А еще парня отличают яркая харизма и радушие: всем конкурсантам на память о Беларуси он подарил сувенирные наборы шоколада.

"Я хотел восьмой номер - это мое любимое число. Но думаю, все неспроста, - рассказал после жеребьевки Иван. - Все конкурсанты очень крутые и талантливые. Они прошли отборы в своих странах, то есть это самые сильные исполнители. Думаю, выиграет достойный, ведь члены жюри - настоящие профессионалы".

Закрывать конкурсные выступления предстоит исполнителю из Грузии Георгию Путкарадзе. Но его это совсем не беспокоит. "Меня не волнует, какой будет номер, главное - как я исполню. Здесь все ребята очень опытные, несмотря на возраст. Волнение, конечно, есть у всех. Но музыка тем и прекрасна, в ней самой нет конкуренции. Надо просто чувствовать и петь. А судить будут люди - жюри и зрители", - сказал певец. Кстати, в первый день он исполнит песню одной из белорусских групп Nizkiz "Небяспечна".

Хотя это была лишь жеребьевка, но все ребята старались в небольшом песенном отрывке показать максимум своих способностей. При этом каждый совершенно искренне получал удовольствие от выступления.

Представитель России Иван Дятлов подпевал почти каждой песне. "Я стараюсь быть душой со всеми. Мы за эти три дня стали большой командой. Каждый вечер проводим вместе и что-то придумываем", - поделился Иван.

Впервые в конкурсе участвует представительница из Китая. Сыин Ли из города Чунцин прошла внутренний отбор в своем колледже, которому компания, которая занимается проектами межкультурного сотрудничества в Беларуси, предложила заявить о себе на "Славянском базаре".

"Для меня это большая честь. За недолгое время, проведенное в Беларуси, я успела почувствовать очень теплую, дружественную атмосферу, гостеприимство. Мы посетили Дворец Независимости, увидели, где встречаются главы государств. Также побывали на предприятии БелАЗ, где видели огромные самосвалы, размером с дом. Очень впечатляет", - поделилась девушка. Сыин Ли отметила, что русский язык дается ей непросто, произношение очень отличается от китайского, особенно это касается звуков "р" и "ш". Поэтому она чувствует особое волнение по поводу славянского хита. Впрочем, в исполнение знаменитой "Катюши" певица включила небольшой отрывок на китайском языке.

Второй день песенного форума (14 июля) также пройдет на сцене Летнего амфитеатра. Конкурсанты исполнят один из международных хитов под минусовую фонограмму. Оценивать выступления будет международное жюри под председательством народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" проходит с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-

Фото Александра Хитрова