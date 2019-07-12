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Возвращение авоськи! Как советское прошлое стало модным эко-трэндом

13.07.2019 13:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авоська, торба, шоппер, эко-сумка, просто сумка… Не важно, как вы ее называете, важно, чтобы это было у вас в тот момент, когда кассир задает стандартный вопрос: «Пакет нужен?». Мало кто из нас задумывается о том, что обычный пакет, который мы берем в магазине, живет всего несколько минут — пока вы не принесете его домой. Возможно, ему повезет и вы воспользуетесь им несколько раз. А если нет — он отправится или в пакет с пакетами, или, рано или поздно, на полигон бытовых отходов. Работая фоторедактором, я не раз видела кадры мусорных полигонов со всего мира, и эта картинка всегда поражала. Но куда больше поражает то, что ты видишь своими глазами на свалке за МКАДом — тонны пластиковых отходов, которых с каждым днем становится все больше и которые переживут нас.


Этот пластик будет переработан и использован повторно, но он — мизерная часть бездны отходов, которые останутся на полигоне.

Когда я была маленькая, мои родители ходили в магазин с тканевыми сумками. Потом это стало немодно и все заполонили пакеты — с яркими рисунками и непонятными надписями. Они протирались, рвались или собирались в «пакет с пакетами». И только недавно я снова убедила маму, что тканевая сумка — это не просто модно или экологично, но это действительно удобно — повесил на плечо и у тебя свободные руки. Отказаться хотя бы от одного пакета в день, начать собирать мусор раздельно и сократить количество пластика — это на самом деле уже большой и важный шаг. А если купить шоппер и носить его с собой — то можно еще и сэкономить. К проблеме загрязнения пластиком привлекают внимание и дизайнеры, доказывая, что банальная авоська из советского детства может стать практичным и модным аксессуаром.

Фотокорреспондент портала TUT.BY Ольга Шукайло прошлась по улицам Минска и спросила у людей, почему они выбрали многоразовый шоппер вместо обычного пакета. Среди наших героев программисты, модели, пенсионеры, работники посольства и честный белорусский тунеядец.


Ирина, преподаватель немецкого языка

Эта авоська очень дорога мне как память об одном близком для меня человеке — подарок от одной немки. Я с удовольствием хожу с ней, это очень удобно. Такие сумки — это экологично, но для меня в первую очередь это память.


Никита, тунеядец

Эта сумка досталась мне от бывшей жены, которая когда-то ездила во Львов. Мне она досталась на память. Я ношу в ней пиво и другие принадлежности. А вообще — экономлю на всем, на чем можно, и такая сумка позволяет это делать. Вы же посчитайте: каждый раз отдавать по 15 копеек за пакет! У меня шесть таких сумок: есть парадно-выходные и повседневные.


Юля, студентка исторического факультета

Я стараюсь поддерживать экообраз жизни: не пользуюсь пластиковыми и кожаными изделиями. Эту сумку я купила в Барселоне — их делает одна девушка и мне понравился дизайн. Смотрите, она вся шита — перешита уже, но я продолжаю ее носить. Это очень удобно — все закинул и пошел. И хоть у меня несколько таких сумок, это — моя любимая. Я с ней приехала в Минск из Москвы, прогуливаюсь по городу.


Борис, повар в баре

Сейчас я ходил в магазин за хлебушком. У нас на работе много разных шоперов, которые мы используем, чтобы ходить за продуктами. Пластика вокруг слишком много, он никому не нужен, а шоппер — это удобно на сто миллиардов процентов! И нет ни одного минуса в мире. У меня много своих шоперов. Я — адепт панк-культуры, и видел, как многие группы и коллективы стали делать шопперы в качестве своего мерча. В шоппер можно положить краски или вещи, взять в путешествие сложенным, а вернуться с уже наполненным.


Ирина, программист

Одну сумку я купила в Бремене. Вы можете увидеть здесь стилизованное изображение бременских музыкантов. А вторую я купила в Москве, потому что она мне понравилась, она модная и прикольная. Сейчас у меня две сумки, потому что много всего купила в гипермаркете. Такая сумка — это удобно и экологично. Полиэтилен долго разлагается, а на бумажные нужно очень много ресурсов. Поэтому такие сумки — самый лучший выход. Пользуюсь уже несколько лет независимо от того, тренд это или нет.


Евгения, менеджер в рекламном агентстве

Шопер и блокнот с таким же рисунком мне достался от подружки. Он хоть и поизносился, но я все равно его очень люблю: он классный, легкий, удобный, в нем всегда можно все найти и его легко стирать. На лето я перешла от сумок и рюкзаков к шопперам. Знаете, все эти полиэтиленовые пакеты у меня постоянно рвутся, поэтому у меня есть специальный темный шопер для похода в магазин или на Комаровочку. А когда из него торчит куча зелени, это выглядит очень весело. Хочу еще сделать светлый со своим рисунком.


Даша, начинающая модель

Этот шоппер я купила в торговом центре. Он вместительный, удобный, выглядит более ново и незаежжено, как сумка или барсетка. У меня штук 5 шоперов, я их покупаю потому, что это практично. Сюда можно положить куртку, зонтик, продукты или другие покупки — все вмещается.


Валерий, пенсионер

Мы с семьей стараемся не пользоваться полиэтиленом, сортируем мусор. Это самая дешевая сумка из ИКЕА, она удобно складывается и не занимает места, пользуемся ей давно. Это не сложно — сортировать мусор или ходить с такой сумкой. Все дело в голове: когда это входит в систему, ты автоматически это делаешь.


Алла, ассистент менеджера проектов в ИТ-компании

Эта сумка — подарок от новой жены моего папы. Она сделала из белорусского льна, с ручной вышивкой, с душой — я ей очень довольна. А еще это экологично. Я хожу с ней на тренировки или в какие-то походы.


Софья, будущий врач

Это сумочка подруги моей мамы, у которой я сейчас в гостях. Но мне всегда такие нравились и она дала мне ее поносить. Это оказалось очень удобно. Я даже как-то сходила с ней магазин. Хочу себе купить такую — она много всего вмещает и смотрится по-современному.


Маргарита, преподаватель в ГрГУ им. Янки Купалы

Я увлекаюсь рукоделием, но эту сумочку не сама делала. Я работаю с шерстью, валяю сумочки и ношу их, но летом с ними жарко и я ношу тряпичные. Я считаю себя эко-френдли человеком и пластик вообще не люблю. Тканевые сумочки легкие, экологичные, приятные. Я всем рекомендую пользоваться такими и поддерживать людей, которые занимаются ручным трудом.


Наталья, музыкант

Мы с подругами с трудом нашли такие шоперы в подарок нашим друзьям из Франции. И я решила купить себе такую на этот летний сезон. Кстати, эту эмблему разрабатывал наш знакомый. Дети сказали, что это сейчас очень продвинуто и экологично. Молодежь даже больше в теме, чем родители. Хоть это и модно, но главное, что удобно: сумка незаметно висит на плече, она красивая и вместительная.


Дезире, сотрудница посольства Германии

Этот шопер — подарок от подруг-немок, которые недавно вернулись из путешествия по Таиланду. Я люблю такие сумки, у меня их сотни. Это очень хорошая идея использовать вещи повторно. Я не люблю пластиковые пакеты и всегда стараюсь носить с собой шопер. Представляете, у меня и сейчас внутри лежит еще один! Если я захочу что-то купить в магазине, мне не нужно будет брать пакет на кассе. Это совсем не сложно — подумать заранее и взять с собой шопер. Хотя иногда люди странно смотрят на меня, наверное для них это необычно, что я складываю покупки в шопер. И хоть эти сумки становятся все более популярны, мы до сих пор видим много пластиковых пакетов.

 
Теги: Минск
 
 
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Фотокорреспондент портала TUT.BY Ольга Шукайло прошлась по улицам Минска и спросила у людей, почему они выбрали многоразовый шоппер вместо обычного пакета. Среди...
 
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