ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрея Малахова внесли в базу данных «Миротворца»

13.07.2019 19:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Андрей Малахов попал в базу данных сайта «Миротворец» после того как провел телемост между Россией и Украиной «Надо поговорить».


Фото с сайта Vesti.Ru

Как сообщается на сайте, российский телеведущий был внесен в черный список за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации». Телемост между Россией и Украиной прошел накануне на телеканале «Россия 1». Соведущая Малахова Мария Ситтель также внесена в базу «Миротворца».

О том, что украинский телеканал Виктора Медведчука NewsOne и российский канал проведут телемост под названием «Надо поговорить», стало известно 8 июня.

Однако вскоре украинский телеканал объявил об отмене телемоста из-за того, что в адрес журналистов и их близких стали поступать угрозы физической расправы.

Генпрокуратура Украины расценила подготовку телеканалом NewsOne телемоста с «Россией 1» как покушение на госизмену.

Телеведущий Андрей Малахов в этой связи обратился к президенту Украины Зеленскому как «гаранту Конституции» и попросил защитить журналистов. Он также пояснил, что передача не несет в себе политического подтекста — телемост должен был стать «праздником улыбок и счастья».

Телеканал «Россия 1» принял решение не отменять телемост. Находившиеся в студии представители науки, кино и спорта, а также обычные люди общались с жителями Украины по Skype.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соведущая Малахова Мария Ситтель также внесена в базу «Миротворца».
 
Новости дня
Новости культуры
 
"Славянский базар - 2019": Витебск принимает международный форум искусств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика