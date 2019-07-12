Андрея Малахова внесли в базу данных «Миротворца»

Источник материала: Tut.by

Андрей Малахов попал в базу данных сайта «Миротворец» после того как провел телемост между Россией и Украиной «Надо поговорить».



Фото с сайта Vesti.Ru

Как сообщается на сайте, российский телеведущий был внесен в черный список за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации». Телемост между Россией и Украиной прошел накануне на телеканале «Россия 1». Соведущая Малахова Мария Ситтель также внесена в базу «Миротворца».

О том, что украинский телеканал Виктора Медведчука NewsOne и российский канал проведут телемост под названием «Надо поговорить», стало известно 8 июня.

Однако вскоре украинский телеканал объявил об отмене телемоста из-за того, что в адрес журналистов и их близких стали поступать угрозы физической расправы.

Генпрокуратура Украины расценила подготовку телеканалом NewsOne телемоста с «Россией 1» как покушение на госизмену.

Телеведущий Андрей Малахов в этой связи обратился к президенту Украины Зеленскому как «гаранту Конституции» и попросил защитить журналистов. Он также пояснил, что передача не несет в себе политического подтекста — телемост должен был стать «праздником улыбок и счастья».

Телеканал «Россия 1» принял решение не отменять телемост . Находившиеся в студии представители науки, кино и спорта, а также обычные люди общались с жителями Украины по Skype.