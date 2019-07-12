|
Андрея Малахова внесли в базу данных «Миротворца»
13.07.2019 19:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Андрей Малахов попал
Как сообщается на сайте, российский телеведущий был внесен в черный список за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации». Телемост между Россией и Украиной прошел накануне на телеканале «Россия 1». Соведущая Малахова Мария Ситтель также внесена в базу «Миротворца».
О том, что украинский телеканал Виктора Медведчука NewsOne и российский канал
Однако вскоре украинский телеканал
Генпрокуратура Украины
Телеведущий Андрей Малахов в этой связи
Телеканал «Россия 1» принял решение
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соведущая Малахова Мария Ситтель также внесена в базу «Миротворца».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)