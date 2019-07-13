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«Катюша» по-китайски и чурчхела для амфитеатра. Как прошел первый тур конкурса «Витебск-2019»

14.07.2019 07:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый день международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» на «Славянском базаре» показал лидеров. Это участники из Казахстана, Израиля, Украины и Грузии.


Адильхан Макин (Казахстан). Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

В конкурсе изначально были заявлены участники из 18 стран. Но в Витебск не смогли приехать конкурсанты из Словакии и Кубы. Поэтому за Грин-при «Славянского базара» борются представители 16 государств. Впервые на конкурсе артисты из Швейцарии и КНР.

Новшество нынешнего конкурса — отсутствие полуфинала. Вокальное мастерство юных артистов оценивает жюри под руководством народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.

13 июля молодые артисты выступили на сцене Летнего амфитеатра в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга. Они исполнили песни славянских композиторов на одном из славянских языков.

Пока что удача больше всех благоволит певцу из Казахстана Адильхану Макину — он набрал 89 баллов из 90 возможных.

Отметим, что конкурсантам из Казахстана в последние годы везет на витебском конкурсе. В 2018-м представитель этой страны Аmre (Ернар Садирбаев) получил 1-ю премию. А в 2015-м Димаш Кудайберген завоевал Гран-при.


Георгий Путкарадзе (Грузия). Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

С отрывом на два очка (87) от казаха идет конкурсантка из Израиля Илай. По 86 баллов по итогам первого соревновательного дня получили два участника: грузин Георгий Путкарадзе и украинец Дмитрий Бабак.

К слову, участник из Грузии был единственным из гостей, кто в этот вечер пел на белорусском языке — композицию «Небяспечна» группы Nizkiz.

На вопрос ведущих, почему он выбрал для своего выступления именно белорусский язык, Георгий ответил:

— Я же приехал в Беларусь. Как же мне еще здесь петь?

Парень привез с собой чурчхелу — грузинскую сладость. Ведущие решили, что на весь амфитеатр не хватит, и передали угощение в первый ряд — журналистам.


Ваня Здонюк (Беларусь). Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Белорусский участник — 19-летний воспитанник продюсерского центра «Спамаш» Ваня Здонюк, исполнил песню из репертуара «Песняров» — «Бялявая, чарнявая». Жюри не слишком расщедрилось: только 82 очка.

Меньше всех баллов — 71, у конкурсантки из Китая Сыин Ли. Для исполнения славянского хита девушка выбрала «Катюшу». Первые куплеты спела на русском, а последний — на китайском. Судя по реакции зала, Сыин обаяла публику, но жюри к ней оказалось строго.


Сыин Ли (Китай). Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Вечером 14 июля конкурсанты снова выйдут на сцену амфитеатра — на этот раз им предстоит удивить жюри и публику исполнением мирового хита под фонограмму «-1». Впервые в истории конкурса они сделают это с подтанцовкой. Хореографию к каждой песне подготовил балет Аллы Духовой «Тодес».

Обладатель Гран-при получит 20 тысяч долларов, лауреат первой премии — 15 тысяч, второй — 10 тысяч, третьей — 5 тысяч долларов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Первый день международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» на «Славянском базаре» показал лидеров. Это участники из Казахстана,...
 
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