10 неочевидных речевых ошибок в русском языке, которые нам надо исправить раз и навсегда

Источник материала: Tut.by

Покласть, ложить, надеть ребенка, а еще ударение на «о» в слове «звонит» — это хрестоматийные ошибки. Правильный вариант в этих случаях, наверное, знает большинство — просто привычка говорить вот так, что ж тут сделать. Мы вспомнили 10 речевых и куда более неочевидных ошибок, от которых тоже пора избавиться, если не получилось в школе.



Фото: burst.shopify.com

1. Паронимы и проблемы с ними

Паронимы — это слова, которые похожи по звучанию, но по смыслу совсем разные. Яблочный и яблоневый, адресат и адресант, главный и заглавный… Казалось бы, пара букв, а значение меняется очень сильно.

Допустим, впечатление не может быть двойным — только двойственным. А заглавная роль — это вовсе не «суперглавная», а та, которая вынесена в название пьесы или фильма.

2. Путаница в устойчивых выражениях

Играть значение — что-то не то, да? Верно, потому что обычно что-то «играет роль» или «имеет значение». Фраз, которые хочется перекрутить, в нашей речи довольно много (особенно если начать обращать на них внимание).

Еще пример: «оказать пользу» вместо верного «оказать помощь». Хотя вообще-то здесь лучше всего сказать просто «помочь». Вывод: не хотите перемудрить — будьте проще изначально.

3. «Е-е» где надо и где не надо

Правило простое, но все о него нет-нет да и спотыкаются. Если мы делаем сравнительную степень наречия, нам нужно выбрать один способ ее создания. Или это простая, или это составная форма. Совмещать нельзя! Никаких более красивее, более надежнее, более лучше. Или более красиво, или красивее. На «и» ударение, если что.

Впрочем, переусердствовать можно и в образовании превосходной степени сравнения прилагательных. Самый наивысочайший? Нет уж: или самый высокий, или высочайший/наивысочайший.

4. Многострадальные деепричастия

Классика: подъезжая к станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. Сначала над этим все смеются, а потом случайно переносят ошибку в свою речь.

Исключение, о котором не все задумываются: деепричастие может использоваться в безличных предложениях, если его сказуемое выражено сочетанием предикативного наречия или безличного глагола. Сложно? Ок: если в «основной» части предложения стоят слова типа «можно», «нужно», «нельзя», «необходимо», «следует» или инфинитив — прикрепить деепричастие можно. Пример: «Необходимо быть уверенным в себе, выступая на публике».

5. Несочетаемость слов

Вазы разбиваются, у лица есть выражение, а цены могут быть высокими или низкими. Это вроде бы понятно всем, кто говорит на русском с детства.

Иногда можно не заметить, как в нашем тексте или устной речи вазы начинают ломаться, а у лица появляются «позы»...

6. Неуместное употребление местоимений

Местоимения — классная штука. Они помогают нам избегать другой речевой ошибки — повтора. Вот только такая замена может сыграть с нами злую шутку.

Пример: «Роман написал Умберто Эко, и он является ярким примером художественного текста с несколькими смысловыми пластами». Хотели как лучше, а получилось, что он — это сам Умберто Эко, и мы приписали смысловые пласты не тексту, а писателю. Упс.

7. Лишние слова, когда и так все ясно

Не нужно говорить «первая премьера», ведь премьера — это и есть первое представление спектакля, фильма или, например, шоу на YouTube. То же самое касается слова «дебют».

Из-за непонимания истинного смысла слова можно сказать «очередной дебютный альбом» (красиво ж звучит), но получится бессмыслица. Всегда помните о полном значении слова. А то потом сплошные «ручные гандболы», «десятидневные декады» и «подарочные презенты» получаются.

8. И наоборот: недостаточность сказанного

Некоторые сочетания требуют уточнения, и говорить их в урезанном виде считается ошибкой. О чем мы? О таких ситуациях, как «мы в курсе» или «природа поражает».

В курсе чего? Поражает чем? Без этих уточнений-дополнений предложение смело можно записывать в речевые ошибки.

9. Логический бред

Как думаете, можно ли облокотиться ногой о что-то? Кажется, не очень: все-таки на ногах нет локтей. В этот же список грехов включим и всеми любимую «бóльшую половину», и «подпрыгнуть вверх» (как будто это вниз можно делать).

Конечно, подобные ошибки не так часто проскакивают в речи, но если уж там объявятся, будет неловко. А то и очень стыдно.

10. Повторение повторов

Ошибку мы вынесли в подзаголовок — речь о дублировании однокоренных слов.

Бежать бегом, прыгать прыжки, направляться в направлении, скучковаться в кучку… Все это можно сократить до одного слова: бежать, направляться и скучковаться. В принципе, очень похоже на ошибку в пункте 7 (про лишние слова), но повторять их, используя в них тот же корень, это особый подвид языкового извращения.

А с какими ошибками чаще всего сталкиваетесь вы? Подписывайтесь на наш веселый паблик — будем обсуждать там это (и не только)

Текст подготовлен на базе заданий ЦТ разных лет, а также книги «Русский язык. Таблицы, схемы, упражнения» Е. Долбик, В. Леонович, В. Санникович.