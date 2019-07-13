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Зарядка с Зеной и 34 метра фудкортов. На «Славянском базаре» впервые проходит конкурс для танцоров

14.07.2019 13:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Славянском базаре» чего уже только за 28 лет его истории не было, но вот утренняя зарядка под открытым небом прошла впервые. С разминки в формате опен-эйр, куда мог прийти любой желающий, 14 июля на площади Победы начался новый фестивальный проект — международный танцевальный конкурс Dream Dance Fest (DDF).


Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Зарядку провели педагог Светлана Стаценко (мама первой белорусской победительницы детского «Евровидения» Ксении Ситник), 16-летняя певица Zena — представительница Беларуси на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, блогер Илона Комоско, а также судьи конкурса Dream Dance Fest.

Несмотря на раннее утро, на зарядку пришел и директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий.

— Я сейчас совершаю героический поступок, — признался руководитель фестиваля. — Я и спорт на самом деле не очень дружим. Я и творчество — вот что мне по-настоящему близко. Но давайте попробуем сделать зарядку. Покажу вам движения, какие делает мой ребенок.

И продемонстрировал упражнения, известные всем со школьных уроков физкультуры, например, приседания.


В центре — директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

В центре — певица Zena. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Одна из судей конкурса, Екатерина Фадеева, повысила сложность упражнений:

— Будет вам загвоздочка сейчас. Я классическая балерина, и вам придется повторить классические балетные движения.

Но участники разминки справились и с этим заданием.

— Сейчас покажу вам одно модненькое движение, — это уже на сцену вышла Zena.

Замысловатые телодвижения юной звезды удалось повторить не всем.

— Вот это закрутила! — восхищалась публика.


Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

После разминки начался конкурс Dream Dance Fest. Он собрал около 1400 человек в возрасте от 3 до 60 лет из семи стран: Беларуси, России, Украины, Армении, Узбекистана, Греции, Китая. Такой большой хореографический проект проходит на «Славянском базаре» впервые — раньше здесь все больше пели, а не танцевали.

В течение 12 часов — до самого вечера воскресенья, на площади Победы будут соревноваться танцоры самых разных направлений. Это и народный, и восточный, и современный, и эстрадный, и классический, и уличный танцы.

Изюминка конкурса — впервые в стране пройдет республиканский турнир по Just Dance. Он соберет тех, кто любит танцевать благодаря… компьютерной игре на очки.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

DDF ведет Zena. К слову, в 2014 году она (точнее, тогда певица была еще просто Зина Куприянович) получила первую премию на детском музыкальном конкурсе «Витебск» на «Славянском базаре».

Посетителей танцевального праздника ждут различные активности, игры, а также 34 метра фудкортов с уличной едой.

После церемонии награждения победителей DDF, в 21.30, на площади Победы состоится концерт группы J:MORS. Коллектив привезет в Витебск программу «Беларускае золата». Вход на этот концерт, как и на все другие мероприятия «Фестивального пикника», — бесплатный.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
 
Теги: Витебск
 
 
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На «Славянском базаре» чего уже только за 28 лет его истории не было, но вот утренняя зарядка под открытым небом прошла, пожалуй, впервые. С разминки в формате...
 
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